Entdeckt d'Welt vu Starfield: Space Travel a Vehicles

An engem rezenten Interview mam Bloomberg huet den Todd Howard, den Direkter vum Bethesda sengem héich erwaarten Spill Starfield, d'Thema Weltraumrees am Spill diskutéiert. Eng Fro vun engem Fan huet d'Fro vun der Verontreiung vu Landautoen am Starfield opgeworf, op déi den Todd eng Erklärung huet.

D'Entscheedung fir Land Gefierer aus dem Spill auszeschléissen baséiert op den Impakt et op d'Spillplay hätt. Laut Todd, d'Integratioun vun Gefierer géif d'Erfahrung vum Spiller grondsätzlech änneren. Andeems Dir op Foussreesen no der Landung op engem Planéit konzentréiert, huet d'Bethesda als Zil eng méi kontrolléiert an immersiv Erfahrung fir Spiller ze bidden.

Amplaz Land Gefierer, Spiller wäerten Zougang zu engem Jetpack hunn, déi Upgrade kann. Dëst erlaabt d'Erfuerschung an d'Traversal op der Uewerfläch vum Planéit wärend ëmmer nach de gewënschten Tempo vum Spill behalen. Bethesda wollt datt d'Spiller hir Zäit huelen fir déi verschidde Planéiten ze entdecken an d'Quests ofzeschléissen déi op hinnen waarden.

Den Interview enthält och de Phil Spencer, de Chef vun Xbox, diskutéiert iwwer d'Verëffentlechung an d'Verdeelungsaspekter vum Starfield säi Start. De Clip ass kuerz fënnef Minutten laang awer bitt zousätzlech Abléck an d'Spill a seng Verëffentlechung.

Wärend e puer Fans op d'Inklusioun vu Landautoen am Starfield gehofft hunn, ass d'Entscheedung fir op Foussreesen an d'Benotzung vun engem Jetpack ze fokusséieren mat der Absicht eng méi immersiv a bewosst Erfahrung ze kreéieren. Wéi d'Spill seng Entwécklung weidergeet a méi Detailer entstinn, kënnen d'Spiller sech freeën fir déi grouss Galaxis vu Starfield zu Fouss an an hire vertrauenswürdege Raumschëffer ze entdecken.

Quellen:

- Interview mam Todd Howard a Phil Spencer gefouert vum Bloomberg