Dem Starfield säin Direkter schwätzt Gefierer, PC Leeschtung, a Méi

An engem rezenten Interview hunn de Bethesda Direkter Todd Howard an Xbox CEO Phil Spencer e puer Froen iwwer dat neit verëffentlecht Spill Starfield geäntwert. Ee vun den diskutéierten Themen war d'Feele vu Buedemautoen am Spill. Den Howard huet erkläert datt obwuel si iwwerluecht hunn d'Ëmsetzung vun Terrain Gefierer ze realiséieren, huet de Studio schlussendlech decidéiert datt et wichteg wier fir Spiller ze Fouss ze reesen nodeems se vun hire Schëffer ofstëmmen. Dëst erlaabt d'Entwéckler d'Geschwindegkeet vun de Spiller ze moossen an d'Spill deementspriechend ze designen. Zousätzlech, d'Aféierung vun Gefierer hätt d'Spillerfahrung wesentlech geännert. Wéi och ëmmer, den Howard erwähnt datt d'Spiller nach ëmmer mat engem Schëff an engem Jetpack ausgestatt sinn, wat als Gefierer an hirem eegene Recht ugesi ka ginn.

Den Interview beréiert och Starfield seng PC Leeschtung an Xbox Exklusivitéit. Wéi gefrot, huet den Howard d'Notioun entlooss datt d'Spill net fir PC optimiséiert gouf. Hien huet gesot datt Starfield e Spill vun der aktueller Generatioun ass, wat implizéiert datt e puer Spiller hir PCs musse upgraden fir et voll ze genéissen. Als Äntwert op eng Fro iwwer d'Konkurrenz vun anere Spiller wéi Baldur's Gate, huet den Howard den Titel vum Larian Studios net direkt ugeschwat, awer de Glawen ausgedréckt datt Starfield Spiller fir vill Joren engagéiere wäert.

Wärend dem Interview huet de Phil Spencer Abléck aus enger Geschäftsperspektiv geliwwert. Hien huet opgedeckt datt Starfield de Moment déi meescht gespillt aktuell-Gen Xbox exklusiv ass, mat Dausende vu Spiller um Game Pass. Zousätzlech huet hien bemierkt datt Starfield dem Bethesda säi meeschte Wonschlëschte Spill op Steam ass. Wéi och ëmmer, hien huet gewielt net ze verroden ob The Elder Scrolls 6 och exklusiv fir Xbox a PC wier.

Insgesamt huet den Interview d'Liicht op verschidden Aspekter vum Starfield beliicht, dorënner déi kreativ Entscheedung hannert der Verontreiung vu Buedemautoen, d'Performancefuerderunge vum PC, an d'Receptioun vum Spill a punkto Popularitéit a Wonschlëscht. Mat senger eenzegaarteger Approche fir Weltraumfuerschung, Starfield presentéiert eng nei a spannend Venture fir Bethesda an huet bedeitend Erwaardung tëscht Spiller a Fans generéiert.

Quellen:

- Bloomberg Technology (Interview mam Todd Howard a Phil Spencer)