Gehirimplantater iwwersetzen Gedanken a Ried, Dank Stanford Fuerscher

Fuerscher vun der Stanford University hunn erfollegräich Gehirimplantate benotzt fir Gedanken a Ried ze iwwersetzen mat Hëllef vu modernsten Software. D'Studie involvéiert d'Benotzung vu Baby-Aspirin-Gréisst Sensoren, déi am Gehir implantéiert sinn, fir Signaler aus sproochleche Beräicher z'entdecken an se an Text ze konvertéieren deen op engem Computerbildschierm ugewise gëtt. Dës Duerchbriechungstechnologie bitt Hoffnung fir déi, déi ënner Bedéngungen wéi amyotrophesch Lateral Sklerose (ALS) leiden, déi hir Fäegkeet behënneren ze schwätzen.

De Pat Bennett, en 68 Joer ale ALS Patient, gouf mat zwee Sensoren laanscht d'Uewerfläch vun hirem Gehir ausgestatt. Dës Sensoren, en Deel vun enger intracortical Brain-Computer Interface (BCI), iwwerdroen Gehiraktivitéit am Zesummenhang mat Riedversuche fir d'Software. Iwwer eng Period vu véier Méint gouf d'Software trainéiert fir dem Bennett seng versicht Ried ze dekodéieren, wat zu enger Geschwindegkeet vun 62 Wierder pro Minutt op engem Computerbildschierm resultéiert. Dëst war méi wéi dräimol méi séier wéi virdrun Rekorder fir BCI-assistéiert Kommunikatioun.

Déi kleng Siliziumelektroden, déi am Bennett sengem zerebrale Cortex implantéiert goufen, goufen an 8-vun-8 Gitter arrangéiert, mat all Array mat 64 Elektroden. Dës Elektroden goufen iwwer Golddrot mat engem Computer verbonnen an en AI Algorithmus gouf benotzt fir d'elektronesch Informatioun aus dem Gehir ze dekodéieren. Den Algorithmus huet geléiert d'Aktivitéit z'ënnerscheeden, déi mat der Bildung vu Riedkläng assoziéiert ass, an huet de "beschte Virschlag" vun de Wierder geliwwert, déi vum Bennett seng Versich vertruede sinn.

Wärend d'Fuerscher unerkannt hunn datt de System e Fehlerquote vun 9.1% mat engem limitéierten Vokabulär vu 50 Wierder an 23.8% mat engem erweiderten Vokabulär vun 125,000 Wierder hat, hunn se et als e wesentleche Schrëtt no vir ugesinn. D'Bennett huet hir Begeeschterung iwwer de potenziellen Impakt vun dëser Technologie op d'Liewe vun netverbalen Individuen ausgedréckt, a virgestallt wéi et alldeeglech Aktivitéite kéint verbesseren an hinnen erlaben hir Gedanken an Echtzäit ze kommunizéieren.

Quellen:

– Stanford Medicine: [URL setzen]

- Bild Ugedriwwe vum Steve Fisch / Stanford