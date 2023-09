Apple verëffentlecht Sécherheetsupdate fir Patch Exploitéiert Software Vulnerabilitéit

Apple huet e bedeitende Sécherheetsupdate fir iPhones an iPads erausginn an Äntwert op d'Entdeckung vun nei exploitéierte Sécherheetsschwieregkeeten an der Systemsoftware vun den Apparater. D'Schwieregkeeten goufen vun Fuerscher vun der University of Toronto's Citizen Lab entdeckt, déi fonnt hunn datt de Softwarefehler aktiv benotzt gouf fir eng kommerziell Spyware mam Numm Pegasus ze liwweren, entwéckelt a verkaaft vun der israelescher Firma NSO Group.

Pegasus ass e mächtegt an deier Tool dat haaptsächlech benotzt gëtt fir Dissidenten, Journalisten a politesch Géigner ze zielen. Dofir ass den duerchschnëttleche Benotzer onwahrscheinlech direkt betraff. Wéi och ëmmer, Citizen Lab recommandéiert staark datt all Benotzer hir Apparater direkt aktualiséieren fir géint potenziell Bedrohungen ze schützen.

Fir den Update z'installéieren, sollten d'iPhone Benotzer op "Astellungen" navigéieren, "Allgemeng" wielt an dann "Software Update" wielen. Wann den iOS 16.6.1 Software Update ugewise gëtt, tippt op fir den Installatiounsprozess unzefänken. Wann d'Aktualiséierung net sichtbar ass, sollten d'Benotzer op d'Allgemeng Säit zréckkommen, wielt "Iwwer" fir hir iOS Versiounsnummer z'iwwerpréiwen. Wann d'Versiounsnummer 16.6.1 ass, ass den Update schonn installéiert. Wann den Apparat nach ëmmer d'Versioun 16.6 oder eng fréier Iteratioun benotzt, sollten d'Benotzer déi uewe genannte Schrëtt widderhuelen.

Sollt den Update net erschéngen, ass et ugeroden den iPhone nei ze starten an d'Internetverbindung z'iwwerpréiwen. Wann d'Aktualiséierung nach ëmmer net sichtbar ass, ass et recommandéiert fir eng Zäit ze waarden ier Dir nach eng Kéier probéiert.

Dëse Sécherheetsupdate verstäerkt dem Apple säin Engagement fir all bekannte Schwachstelle prompt unzegoen fir d'Privatsphär a Sécherheet vun hire Benotzer ze garantéieren.

Quellen:

- Associéiert Press