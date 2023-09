TicWatch Pro 5 Wear OS Smartwatch am Verkaf fir $ 297

By

D'TicWatch Pro 5 Wear OS Smartwatch ass de Moment am Verkaf fir $ 297, erof vum urspréngleche Präis vun $ 350. Dëst markéiert den zweete jee Präisschnëtt zënter datt d'Smartwatch fréier dëst Joer gestart gouf. Den TicWatch Pro 5 bitt op d'mannst zwee voll Deeg Batterieliewen pro Ladung a weist eng rotéierend Kroun zesumme mat engem 48mm OLED Display. Ugedriwwe vum Snapdragon W5 + Gen 1 Chip, enthält et verschidde Gesondheetsiwwerwaachungstechnologien wéi Häerzfrequenz Iwwerwaachung, Schlofverfolgung, a Bluttsauerstoffniveau Iwwerwaachung.

Motorola MA1 Wireless Android Auto Auto Adapter Remise op $ 75

De Motorola MA1 Wireless Android Auto Car Adapter ass elo verfügbar fir $ 75, erof vum normale Präis vun $ 90. Dëst ass de niddregsten Präis dee mir zënter Januar gesinn hunn. De MA1 Adapter erlaabt Iech déi existent Ënnerhalungsunitéit vun Ärem Auto mat drahtlosen Android Auto Support ze upgrade. Amplaz Äre Smartphone kierperlech mam Auto ze verbannen, kënnt Dir et drahtlos koppelen fir eng méi nahtlos Erfahrung. Den Adapter pluggt an Ären Auto iwwer USB-A, füügt Komfort an einfacher Benotzung fir Är alldeeglech Pendel.

Skullcandy Rail ANC Kopfhörer am Verkaf fir $ 80

D'Skullcandy Rail ANC Kopfhörer sinn am Moment ze verkafen fir $80, eng Remise vun hirem normale Präis vun $100. Dës Kopfhörer hunn aktiv Geräischer Annulatioun, déi eng méi immersiv Audioerfarung ubidden. Mat enger Batterie Liewen vu bis zu 38 Stonnen a Multipoint Bluetooth Pairing, kënnt Dir mat zwee Apparater gläichzäiteg verbannen. D'Ouerbuden kommen och mat 12mm Treiber fir mächteg Toun an onboard Tile Tracking fir zousätzlech Komfort.

Zousätzlech zu dësen Deals, bitt 9to5Google Informatioun iwwer déi bescht Austauschdealer fir Android Smartphones an aner Apparater. Wann Dir sicht Ären Apparat ze upgrade oder Är benotzt Geräter fir boer ze recycléieren, gitt sécher hir Empfehlungen ze kucken.

Quellen: TicWatch, Motorola, Skullcandy