Intel enthüllt Thunderbolt 5: Boost Bandwidth fir méi séier Laden an extern GPUs

Intel huet viru kuerzem Thunderbolt 5 agefouert, en neie Standard deen eng bedeitend Erhéijung vun der Bandbreedung fir de populäre Connector bitt. Mat Thunderbolt 5 kënnen d'Benotzer erwaarden, verbonne Laptops mat engem vill méi séieren Taux ze laden am Verglach zu sengem Virgänger, Thunderbolt 4. Zousätzlech gesäit Intel d'Potenzial fir Thunderbolt 5 fir e virdru ignoréiert Produkt erëmzefannen: déi extern Grafikveraarbechtungseenheet (GPU) fir Gameren a kreativen.

Mat enger beandrockender bidirektionaler Bandbreedung vun 80 Gigabits, duebel sou wéi Thunderbolt 4, bitt Thunderbolt 5 och eng erstaunlech 120Gbps Bandbreedung fir extern Affichage. Dës dräifach Erhéijung erlaabt d'Benotzer verschidde 8K Displays oder een Display mat enger aussergewéinlecher Erfrëschungsquote vu bis zu 540Hz z'ënnerstëtzen. Dës Verbesserung mécht Thunderbolt 5 eng wënschenswäert Wiel fir déi déi déi bescht Gaming Monitore um Maart sichen.

Déi méi héich Geschwindegkeet a méi grouss Bandbreedung vum Thunderbolt 5 profitéiert net nëmmen Datenübertragungen, awer och Opluedgeschwindegkeet. Thunderbolt 5 Geräter kënne bis zu 240W Kraaft liwweren, potenziell d'Bedierfnes fir e separaten Powerport op ville Laptops eliminéiert. Dës Entwécklung erlaabt méi Plaz fir zousätzlech Ports um Laptop Chassis, verbessert Komfort a Konnektivitéit.

Laut dem Jason Ziller, Chef vun der Intel Client Connectivity Division, kann d'Erhéijung vun der Bandbreed vum Thunderbolt 5 en neien Interessi un externe Grafikkaarten ausléisen. An der Vergaangenheet hätten d'Leit Uschloss kafen déi mächteg Grafikkaarten a Stroumversuergung ënnerbruecht hunn fir d'grafesch Fäegkeeten vun hire Computeren ze verbesseren. Wéi och ëmmer, dës extern GPUs hunn ni verbreet Popularitéit gewonnen wéinst hire Käschte a Bulkiness. Ziller mengt datt dem Thunderbolt 5 seng verbessert Leeschtung extern GPUs zréck an den Mainstream bréngen kéint, well d'Verdueblung vun der Bandbreedung Méiglechkeete fir eng verbessert Leeschtung an erweidert Fäegkeeten opmaacht.

Ziller huet och ugedeit op d'Méiglechkeet vun externen AI Beschleuniger an der Zukunft, zitéiert d'wuessend Nofro fir AI am Clientraum. Wärend Thunderbolt 5-equipéiert Geräter net erwaart ginn bis 2024 um Maart ze kommen, kënnen d'Konsumenten eng bemierkenswäert Erhéijung vun der Geschwindegkeet an der potenzieller Erhuelung vun externen GPUs viraussoen.

Als Conclusioun bitt Intel's Thunderbolt 5 wesentlech verbessert Bandbreedung, wat e méi séier Laden erlaabt an d'potenziell Erhuelung vun externen GPUs. Mat der Kapazitéit fir High-Resolutioun Displays z'erhéijen a verstäerkte Kraaft ze liwweren, ass Thunderbolt 5 bereet fir d'Benotzererfarung fir Gameren, Kreativer a jidderee deen méi séier Datentransfere sicht ze verbesseren. Wéi och ëmmer, mir musse bis 2024 waarden fir dat vollt Potenzial vum Thunderbolt 5 a säin Impakt op de Maart ze gesinn.

