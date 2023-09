Instagram Threads erweidert d'Sichfunktioun op méi Länner

Gutt Neiegkeet fir Instagram Threads Benotzer! D'Sichfunktioun, déi am Ufank an Australien an Neuseeland getest gouf, erweidert sech elo op vill englesch a spueneschsproocheg Länner. De Mark Zuckerberg, de CEO vu Meta, d'Firma hannert Threads, huet dëse spannenden Update gedeelt. Dëst bedeit datt Benotzer a Länner wéi Argentinien, Indien, Mexiko, Groussbritannien an den USA elo d'Basis Sichfunktioun bannent Threads benotze kënnen.

Dës Sich Feature ass e wesentleche Schrëtt no vir fir Threads well et zielt e komplette sozialen Netzwierk ze ginn. De Mark Zuckerberg huet och ugedeit op zukünfteg Updates, déi dës Sichfunktioun a méi Länner bréngen. Wéi och ëmmer, et ass wichteg ze bemierken datt net all Europäesch Unioun Länner an dëser Expansioun abegraff sinn wéinst reglementaresche Erausfuerderunge am Zesummenhang mat Benotzerdatenschutzgesetzer.

Virun dësem Update haten Threads eng limitéiert Sichfunktioun déi d'Benotzer nëmmen erlaabt aner Threads Benotzer ze fannen, ouni d'Fäegkeet fir Posts oder Inhalter ze sichen. Mat der Aféierung vun der Volltext Sich kënnen d'Benotzer elo no spezifesche Schlësselwieder an Themen sichen déi op der Plattform diskutéiert ginn, wat d'Gesamt Benotzererfarung verbessert.

D'Erweiderung vun der Sichfunktioun an Threads ass Deel vun Instagram weider Efforten fir d'Engagement op der Plattform ze stäerken. Threads hunn ufanks Popularitéit gewonnen andeems se nei Benotzer mat senger Elterenapp, Instagram verbannen, fir hinnen ze hëllefen Unhänger ze kréien an einfach mat anere Benotzer ze verbannen.

Wärend Threads e puer nei Features zënter hirem Start agefouert huet, sou wéi e chronologesche Feed, eng Plaz fir Likes ze gesinn, e Reposts Tab, a verschidde Verbesserungen, feelt et nach ëmmer verschidde Features fir mat anere Plattforme wéi X (fréier als Twitter bekannt) ze konkurréiere. D'Benotzer sichen no Funktionalitéiten wéi Lëschten, Lieszeechen, an Trends, déi Twitter en Hub fir global Gespréicher gemaach hunn.

Ouni Fonctiounen wéi Sich an Trends, Threads feelen net wéi en Echtzäit Neiegkeetennetz. Wéi och ëmmer, mat der Expansioun vun der Sichfunktioun mécht Threads e Schrëtt méi no fir e méi ëmfaassend sozialt Netzwierk ze ginn.

Quellen:

- Source Artikel: [Quell]

- 9to5Mac Bericht: [Quell]