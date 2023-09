Meta erweidert Schlësselwuert Sich op Threads

Meta, d'Muttergesellschaft vu populäre soziale Medienplattformen, verbessert d'Sicherfahrung op Threads weider andeems se seng Schlësselwuert Sich Feature erweidert. Am Ufank getest an Australien an Neiséiland, ass dës Feature elo verfügbar a Länner wou Englesch a Spuenesch wäit geschwat ginn.

Virdrun konnten d'Benotzer no Leit op Threads no hirem Benotzernumm sichen. Mat dem neien Update verlängert d'Sichfunktionalitéit fir all Posts ze enthalen déi de spezifizéierte Schlësselwuert enthalen. Dëst spigelt eng vereinfacht Versioun vun der Instagram Sichfunktioun, déi Benotzer eng méi ëmfaassend Sicherfahrung ubitt.

Dem Meta seng Entscheedung fir Schlësselwuert Sich op Englesch a Spuenesch auszerollen reflektéiert hiren Engagement fir d'Benotzererfarung a verschiddene Regiounen ze verbesseren. Si sichen aktiv Feedback fir d'Sichfunktioun weider ze verbesseren, mat Pläng fir se an nächster Zukunft op aner Sproochen a Länner ze verlängeren.

Threads, Meta's Social Media Plattform, huet viru kuerzem verschidden Updates agefouert, dorënner Threads Web App a Funktiounen wéi Deelen an Instagram Direktnoriichten an personaliséierbar Alt-Text. Och wann d'Plattform ufanks bedeitend Opmierksamkeet kritt huet mat iwwer 100 Milliounen Umeldungen bannent Deeg no senger Start, huet et e Réckgang an der Popularitéit konfrontéiert wéi d'Benotzer op méi vertraute Plattformen an Twitter zréckkoum.

Wéi och ëmmer, mat Meta seng kontinuéierlech Verbesserungen, sou wéi d'Webversioun an erweidert Sichfunktioun, Threads kënnen e puer Benotzer zréck op d'Plattform verlocken. Andeems Dir d'Astellunge vun de Benotzer a spezifesche Länner a Sprooche këmmert, zielt Meta eng méi personaliséiert an engagéiert Erfahrung ze bidden.

D'Schlësselwuert Sich Feature ass momentan op Englesch a Spuenesch verfügbar, zielt op Länner wou dës Sprooche allgemeng benotzt gi fir ze posten, dorënner Argentinien, Indien, Mexiko, an d'US Benotzer kënnen dës Feature op béide mobilen a Webplattformen zougräifen.

