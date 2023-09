Nei Apple Watches an iPhone 15 Pro mat aktualiséierten Sensoren an Titanium Chassis

By

Laut engem Bericht vum Bloomberg, wäert déi zukünfteg Apple Watch Series 9 sech fokusséieren op seng Sensoren ze verbesseren fir Geschwindegkeet, Effizienz a Genauegkeet ze verbesseren. Ee vun de groussen Aktualiséierungen wäert en neien opteschen Häerzfrequenzsensor sinn, mam Zil eng erhéicht Genauegkeet fir verschidde Gesondheetsfeatures wéi anormal Häerzfrequenzalarmer ze bidden. Zousätzlech wäert d'Apple Watch Series 9 en neien U2 Ultra Wideband Chip integréieren, erwaart Präzisiounsverfolgung bannent der Find My App fir verluerene Saachen ze verbesseren.

Wat den Design ugeet, wäert d'Apple Watch Series 9 hiren aktuelle Look behalen, mat Modeller verfügbar a 41mm a 45mm Fäll. Wéi och ëmmer, et wäert eng Verréckelung a Richtung 3D-gedréckte Fäll fir Edelstahl Modeller sinn, a alignéiere mat Apple senger ëmweltfrëndlecher Approche. Den Ultra Modell wäert och seng 49mm Fallgréisst behalen.

Op der anerer Säit ass den iPhone 15 Pro Opstellung agestallt fir e puer bedeitend Ännerungen ze maachen. Déi nei Modeller wäerten en Titan Chassis hunn, wat se ongeféier 10 Prozent méi hell mécht wéi hir Virgänger. Den Titan Design bitt e matte Finish, eliminéiert Fangerofdrock Flecken a mat ofgerënnt Kanten fir verbessert Ergonomie. Ausserdeem kréien all véier iPhone 15 Modeller den U2 Ultra Wideband Chip, souwéi en Action Button fir de Ring / Mute Schalter ze ersetzen. Den iPhone 15 Pro wäert och en neie Chassis aféieren fir méi einfach Reparaturen ze erliichteren.

Wärend Detailer iwwer d'AirPods knapp sinn, gëtt et rumoréiert datt den AirPods Pro en USB-C Hafen an hirem Fall kritt. Ausserdeem ginn déi regulär AirPods an AirPods Max erwaart datt d'nächst Joer vum Lightning op USB-C Verbindungen iwwergoen.

Allgemeng weisen dës Updates dem Apple säin Engagement fir d'Performance an d'Benotzererfarung vun hire Flaggschëff Geräter ze verbesseren. De Fokus op verbesserte Sensoren an e liichte Titan Chassis weist d'Engagement vun der Firma fir Innovatioun a Client Zefriddenheet.

