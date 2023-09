De Spiller erstellt "Onbezuelbar" Schëff am Starfield

E kreative Spiller am nei verëffentlechte Spill Starfield huet e Schëff entworf dat als "onbegrenzt" bezeechent gëtt. Redditor Morfalath entdeckt en interessant AI Muster am Spill: den AI zielt ëmmer fir d'Mëtt vum Spiller Schëff. Mat dësem Wëssen huet de Morfalath decidéiert e Schëff ze kreéieren dat eng Mëtt fehlt, wat zu engem komesch geformte Schëff resultéiert.

Och wann d'Bild op Reddit gedeelt gëtt d'Schëff net Gerechtegkeet mécht, huet de Morfalath och e Video vun der Schafung op YouTube eropgelueden. Op den éischte Bléck schéngt d'Schëff humongous, mat maximal Dimensiounen an Längt, Breet an Héicht. Wéi och ëmmer, seng Ästhetik ass wäit vun erfreelech. Et gläicht e blockéierte Mess deen een am Minecraft begéine kéint.

Trotz sengem unappealing Erscheinung huet d'Funktionalitéit vum Schëff Virrang. Et leeft aussergewéinlech gutt a Weltraumschluechten, mécht se e Wand fir de Spiller. Wéi och ëmmer, d'Manöver ronderëm d'Schëff beweist eng Erausfuerderung. Et ass e konfus Labyrinth vu bal identesche Blocken an endlos Leeder. De Cockpit alleng ze lokaliséieren kann eng beängschtegend Aufgab sinn.

Starfield huet scho massiv Popularitéit erreecht, lackelt sechs Millioune Spiller. Dës iwwerraschend Zuel etabléiert et als de gréisste Start an der Bethesda Geschicht. Mat esou enger grousser Spillerbasis ass et wahrscheinlech datt mir an Zukunft vill méi eenzegaarteg an onkonventionell Spillerkreatiounen gesinn.

-

Definitiounen:

- Starfield: En neit verëffentlecht Spill vu Bethesda, bekannt fir säi Weltraumfuerschungsthema.

- AI: Kënschtlech Intelligenz, an dësem Fall bezitt sech op Computer-kontrolléiert Géigner am Spill.

- Reddit: Eng Online Gemeinschaft wou d'Benotzer Inhalt kënnen deelen an an Diskussiounen engagéieren.

- Minecraft: E populäre Sandbox Videospill bekannt fir säi Block-baséiert Bauspill.

