D'Universitéit vu Queensland (UQ) huet viru kuerzem e modernsten Uewen kaaft, dee fäeg ass Temperaturen vu bis zu 3,000 Grad Celsius z'erreechen. Nom Associate Professor Michael Heitzmann ass dësen Uewen net nëmmen en normalen Uewen, well et d'Potenzial huet fir d'Fabrikatioun an d'Tester vu Komponenten fir hypersonic Jets ze revolutionéieren.

Dës banebriechend Technologie, déi den wäermsten Uewen vu senger Aart an der Südhallefkugel ass, erlaabt UQ Material iwwer 2,500 Grad ze veraarbecht. Dr Heitzmann erkläert datt dës Kapazitéit d'Temperaturresistenz vu Materialien op eemolegen Niveauen dréckt, wat d'Universitéit erméiglecht fir Komponenten fir Raumfaart a Verteidegung ze fabrizéieren an ze testen. Speziell läit hire Fokus an der Weltraumtechnologie a séier fléien Gefierer Technologie am Verteidegungssektor.

Héichgeschwindeg Reibung, déi während Flich erlieft gëtt, kann zu ultra-héich Temperaturen resultéieren, wat et entscheedend mécht Materialien ze hunn déi esou Konditioune widderstoen. Andeems Dir Zougang zu dësem modernsten Uewen hutt, kann UQ elo Materialien entwéckelen an testen déi déi néideg Temperaturresistenz fir déi ganz Dauer vun engem Fluch hunn.

Hypersonix Launch Systems, eng etabléiert Weltraumfirma baséiert zu Queensland, ass eng vun de Firmen, déi vun UQ seng Fabrikatiounsfäegkeeten profitéieren fir Komponenten fir hir Fligeren ze produzéieren an ze testen. Laut Sam Grieve, e Vertrieder vun Hypersonic, ass dës Technologie pivotal fir d'Produktioun an de Weltraumsecteur vun Australien. Et erlaabt hinnen Deeler ze fabrizéieren déi virdru onméiglech waren am Land ze kreéieren, wat d'Vertrauen op Importer reduzéiert.

Ee vun Hypersonix Projeten implizéiert d'Entwécklung vun engem onbemannt, hypersonic Fliger mam Numm Dart, agestallt fir lancéiert ze ginn 2024. Mat Deeler déi op UQ hiergestallt a getest ginn, zielt d'Firma Raumschutt ze minimiséieren andeems en Gefier mam Numm Delta Velos erstallt gëtt. Dëst Gefier wäert hypersonic Propulsioun benotzen fir an der Atmosphär ze beschleunegen, kleng Satellitte an d'Ëmlafbunn ze bréngen ier se op d'Äerd zréckkommen a sécher landen fir nei ze benotzen.

D'Implikatioune vun der neier Fabrikatiounsfäegkeet vum UQ erreechen iwwer d'Loftfaartindustrie. Greta Nabbs-Keller, Associate Director of Defense, Space, and National Security bei UQ, betount d'Bedeitung vun dësem Duerchbroch fir d'Australien hir Verteidegung a Weltraumfabrizéierungsinteressen. Déi fortgeschratt Materialprüfung a Kompositfäegkeet vum Uewen si kritesch fir souverän Fäegkeet z'erreechen.

Ausserdeem ass dës modernste Technologie mat der neier Verteidegungspartnerschaft vun Australien ënner dem AUKUS Kader ausgeriicht, mat den USA a Groussbritannien. Dr.

Als Schlussfolgerung erméiglecht d'Universitéit vu Queensland d'Acquisitioun vum waarmsten Uewen an der Südhallefkugel d'Fabrikatioun an d'Test vu Komponenten fir hypersonic Jets bei onendlechen Temperaturen. Dës Duerchbrochtechnologie huet bedeitend Implikatioune fir d'Australesch Verteidegungs- a Raumfaartindustrie Secteuren, déi Méiglechkeete fir souverän Kapazitéit a strategesch Partnerschaften ënner dem AUKUS Kader ubidden.

Quellen:

- ABC News: George Roberts