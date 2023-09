Starfield Spiller erstellen Onbezuelbar awer Ugly Schëffer

Starfield Spiller hunn eng eenzegaarteg Léisung fir hir aarm Pilotkompetenzen entdeckt andeems se Schëffer designen déi quasi indestructible sinn wéinst hiren onkonventionelle Formen. Dës Schëffsdesign goufen op Plattforme wéi Reddit gedeelt, déi d'Kreativitéit an d'Ingeniitéit vun de Spiller weisen.

Ee Schëffsdesign, bekannt als de Fat L oder L-Wing, gëtt als "effektiv immun" géint Feindschued ugesinn. Déi asymmetresch L Form vum Schëff verwiesselt feindlech Schëffer, sou datt et schwéier ass fir hir Struktur ze zielen. De Schëpfer vum Fat L, Reddit Benotzer Solace_of_the_Thorns, huet ufanks gefrot wéi NPC Zilspiller verschéckt an huet decidéiert dëst auszenotzen andeems en onkonventionellen Design erstallt gëtt. De Mëttelpunkt vum Schëff, deen de Punkt ass, dee vu Feinde gezielt ass, ass bewosst am Raum anstatt am Schëff positionéiert. Dëst verursaacht Feind Rakéite fir d'Schëff ganz ze verpassen, sou datt et quasi onschëlleg ass fir direkt Attacken. Wéi och ëmmer, den Nodeel ass datt d'Erscheinung vum Schëff manner attraktiv ass.

E Videoclip gepost vum Solace_of_the_Thorns weist de Fat L an Aktioun, weist d'Schëff gestapelt mat Starfield's Habitatmoduler a weist eng dënn, laang Aarm Struktur fir d'L Form ze kreéieren. Och wann d'Schëff keng Schéinheetsconcoursen gewënnt, kann seng Effektivitéit am Kampf net ofgeleent ginn.

En anere Schëffsdesign, dee vum Starfield seng Schëffsbau-Tools profitéiert, ass e Quadratschëff erstallt vum Reddit Benotzer Morfalath. Dëst Schëff dréckt d'Längt, d'Breet an d'Héichtbeschränkungen vum Spill op de Maximum, wat zu enger Struktur resultéiert déi nëmmen de Kontur vun engem Quadrat gläicht. D'Schëff besteet aus ville quadrateschen Zëmmeren, déi komplizéiert verbonne sinn, sou datt et en Albtraum mécht fir ze navigéieren. De Cockpit, d'Motoren, an d'Landung Bucht sinn am Labyrinth vun Zëmmeren verstoppt, verlaangt Spiller an engem Spill vun I-Spy engagéieren se ze Situéiert.

Och wann dës onkonventionell Schëffsdesign vläicht net visuell attraktiv sinn, weisen se d'Spiller hir innovativ Denken a Fäegkeet fir Spillmechanik auszebezuelen. Andeems Dir Schëffer erstellt, déi Feindzielsystemer duerchernee bréngen, hunn Starfield Spiller e Wee fonnt fir hire Mangel u Pilotfäegkeeten ze kompenséieren an quasi onbeäntwert Schëffer ze kreéieren.

Definitiounen:

- Starfield: bezitt sech op d'Spill a Fro, e Weltraumfuerschung a Rollespill Videospill.

- Reddit: Eng sozial Medienplattform wou d'Benotzer Neiegkeeten, Informatioun an aner Inhalter kënnen deelen.

Quell: Original Artikel - Keng URLen zur Verfügung gestallt.