Smart Vision Brëller: Empowering Sehbehënnerte mat Technologie

Seetharam (Ramu) Muthangi, de Schëpfer vu Smart Vision Brëller, ass op enger Missioun fir d'Liewe vu sehbehënnerte Leit an Indien ze verbesseren. An engem Land mat 18 Millioune blann Leit, bitt dem Muthangi säin innovativen Apparat Hëllef beim Liesen, Objekterkennung, Gesiichtserkennung a Navigatioun, alles ugedriwwen duerch Artificial Intelligence (AI) a Machine Learning (ML) Technologie.

D'Inspiratioun fir Smart Vision Brëller koum aus perséinlechen Erfahrungen. De Muthangi war Zeien vun den Erausfuerderunge vu sengem Papp, deen eng schwaach Verletzung erliewt huet, a senger Schwëster, déi hir Visioun verluer huet wéinst enger spéider Diabetesch Retinopathie Diagnos. Entschloss fir anerer an ähnleche Situatiounen ze hëllefen, huet hien en Apparat entwéckelt, deen alldeeglech Aktivitéite manner langweileg ka maachen an déi visuell Behënnerte méi onofhängeg kënne maachen.

De Smart Vision Glasses Prototyp gouf am Joer 2018 entwéckelt a lescht Joer lancéiert. Dëse liicht wearable Apparat ass un e Brëll befestegt a bitt fënnef grouss Funktiounen. Andeems Dir Braille Knäppercher um Frame benotzt, kënnen d'Benotzer Zougang zu Features wéi Objekterkennung, Liesen, Gesiichtserkennung an Navigatiounshëllef kréien. Den Apparat ass mat engem Handy iwwer Bluetooth verbonnen, an eng begleedend mobil Applikatioun bitt zousätzlech Ënnerstëtzung.

Den Apparat benotzt LIDAR Technologie, déi Objeten an Distanzen erkennt mat gepulste Laserlicht. Et kann gedréckte Säiten duerch Optical Character Recognition (OCR) liesen an se a Ried ëmsetzen. Et kann och Gesiichter erkennen a späicheren bis zu 150 Nimm fir zukünfteg Referenz. D'Brëller handelen als Spazéierassistent, alarméiert de Benotzer op Hindernisser op hirem Wee.

Dem Muthangi seng Firma, SHG Technologies, fabrizéiert d'Smart Vision Brëller zu Bengaluru, Indien. Bis elo sinn 2,500 Brëller verkaaft ginn, an d'Firma schafft kontinuéierlech un der Verbesserung vun der Technologie. Si entwéckelen de Moment eng nei Versioun vum Apparat, deen Knochenleitungsbrëller benotzt fir de Besoin fir eng Bluetooth Band ze eliminéieren.

D'Smart Vision Glasses goufe gutt vu blanne Schoulen, Rotary Clubs, an Organisatiounen wéi Vision Aid an Help the Blind Foundation, déi Stipendien an Ënnerstëtzung fir Individuen an Nout ubidden. Klinesch Studien goufen am Aravind Eye Hospital zu Madurai duerchgefouert, an dem Muthangi säin Team schafft aktiv mat aneren Auge Spideeler an Indien zesummen.

Duerch d'Benotzung vun AI an ML Technologie revolutionéieren Smart Vision Glasses d'Liewe vu sehbehënnerte Individuen an Indien. Mat verstäerkter Accessibilitéit fir Technologie kënnen déi sehbehënnert weider léieren, schaffen an d'Welt mat méi Liichtegkeet an Onofhängegkeet navigéieren.

