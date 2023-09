Huawei wäert nei Smartwatch enthüllen: Huawei Watch GT 4

By

Huawei ass agestallt fir en neien Ergänzung zu senger Smartwatch-Kollektioun mat dem Upëff vum Start vun der Huawei Watch GT 4. Och wann net offiziell bestätegt, leckt Informatioun suggeréiert datt d'Auer an zwou Gréissten verfügbar ass: 41mm a 46mm.

Leckte Biller weisen datt den 41mm Modell e plain Bezel huet, während de 46mm Modell mat engem Timing Bezel kënnt. Et gëtt spekuléiert datt et souguer en drëtten Auerdesign ka ginn. En Teaser Clip op de soziale Medien gepost gëtt en Abléck op déi stilvoll Ästhetik an Opulenz déi zukünfteg Auer ubitt.

Eng speziell Feature, déi d'Mystery Watch vun de geleckte Biller vun der Huawei Watch GT 4 (46mm) ënnerscheet ass e méi prominent Top Dräieck mat Gold Trimm. Dëst kéint eng aner Faarf proposéieren oder souguer e ganz neie Modell, eventuell eng Pro Versioun.

Leckte Live Biller vun der Huawei Watch GT 4 (46mm) verroden datt d'Auer mat verschiddene Handgelenkbänner personaliséiert ka ginn, obwuel se den drëtten Bezel Design net weisen.

Am Verglach mat aner Huawei Smartwatches wéi den Huawei Watch 4 an 4 Pro, tendéiert d'GT Serie manner Features ze bidden wärend eng Versioun vum HarmonyOS leeft. Wéi och ëmmer, d'GT Auere si méi bezuelbar, mat den 41mm a 46mm Modeller vum GT 4 erwaart bei € 250 respektiv € 400, am Géigesaz zu der € 450 / € 700 Präisbereich vun der Watch 4 a 4 Pro. .

Wat d'Batteriedauer ugeet, geläscht Daten suggeréieren datt d'GT 4 Modeller eng méi laang Liewensdauer vu bis zu zwou Wochen hunn. Zousätzlech si se agestallt fir séier drahtlos Laden ze ënnerstëtzen (10-18W) a kommen a verschiddene Fallmaterialien, dorënner Edelstahl mat engem Liederband an engem Metallkoffer mat engem Plastiksband.

Wärend d'Erwaardung wiisst, versprécht dem Huawei seng nei Smartwatch Offer eng Rei vu Choixe fir Konsumenten déi souwuel Stil a Funktionalitéit sichen.

