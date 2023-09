Hisense huet viru kuerzem seng lescht Offer am Fernsehmaart gestart, den Hisense U8K. Mat engem beandrockende 100-Zoll 8K-Display mat enger variabeler Erfrëschungsrate vun 144Hz, ass dësen Fernseh opgestallt fir d'Heemunterhalungserfarung nei ze definéieren. Wéi och ëmmer, Keefer mussen eng héich Zomm vun $ 9,999 fir dës modernste Technologie ausginn.

D'Star Feature vum Hisense U8K ass säin 100 Zoll Mini-LED Display. Mat iwwer 1,600 lokalen Dimmzonen an enger Hellegkeet vun 1,500 Nits, kënnen d'Benotzer lieweg Faarwen an déif Schwaarz erwaarden, déi Tiefe a Kloerheet fir hir Gesiichtserfarung bäidroen. Den Fernseh ënnerstëtzt och eng Rei vun HDR Formater wéi HDR10, HDR10+, Dolby Vision, an HLG, fir Kompatibilitéit mat verschiddenen Inhaltsquellen ze garantéieren.

D'Hisense U8K kënnt mat engem 50W 2.1.2 Surround Sound System ausgestatt, liwwert immersiven Audio deen déi beandrockend Visuals ergänzt. Zousätzlech integréiert de Fernseh Google TV, bitt Zougang zu enger breet Palette vu Streaming Servicer an Apps. D'Spiller kënnen och freeën wéi d'U8K FreeSync Premium Pro ënnerstëtzt, d'Stëmmung an d'Träissen beim Spill reduzéieren.

Konnektivitéitsoptiounen enthalen véier HDMI Ports, zwee USB Ports (dorënner een USB 3.0), Komposit AV Inputen, en Ethernet Hafen, en 3.5mm Hafen, an en opteschen Audio Out. De Fernseh huet och Bluetooth 5.2 an ënnerstëtzt Wi-Fi 6E, fir eng nahtlos drahtlose Konnektivitéit ze garantéieren.

Den Hisense U8K gëtt erwaart fir dësen Hierscht duerch Online Händler wéi Amazon a Best Buy ze kafen. Och wann et vläicht net eng budgetfrëndlech Optioun ass, bitt et sécherlech eng Premium Heem Ënnerhalungserfarung fir déi gewëllt an déi lescht Technologie ze investéieren.

Quellen: Hisense

Resumé: Hisense huet den U8K gestart, behaapt de gréisste Mini-LED Fernseh um Maart ze sinn. Mat engem 100-Zoll 8K Display, 144Hz variabelen Erfrëschungsrate, an Ënnerstëtzung fir verschidde HDR Formater, versprécht dësen Fernseh eng immersiv Gesiichtserfarung. Et bitt och e 50W Surround Sound System, Google TV Integratioun, a Konnektivitéitsoptioune wéi HDMI, USB, Ethernet a Wi-Fi. Den Hisense U8K wäert zu engem recommandéierte Präis vun $ 9,999 iwwer Online Händler verfügbar sinn.