D'Evolutioun vum Mortal Kombat: Vun bescheidenen Ufanks bis technologesch Fortschrëtter

An engem rezenten Interview op der YouTube Show Hot Ones, Mortal Kombat Co-Creator Ed Boon diskutéiert d'Evolutioun vun der populärer Videospillfranchise an déi technologesch Fortschrëtter, déi hire Wuesstum an de leschten dräi Joerzéngte geformt hunn. De Boon, deen zënter hirer Grënnung am Joer 1992 mat der Serie involvéiert ass, reflektéiert iwwer déi onheemlech Fortschrëtter déi an der Industrie gemaach gi sinn.

Wéi gefrot iwwer dem Schauspiller Kumail Nanjiani seng Ausso datt "Videospiller dat eenzegt Medium an der Ënnerhalung sinn, déi Joer fir Joer besser ginn wéinst technologesche Fortschrëtter", huet de Boon seng Perspektiv gedeelt als een déif an der Spillindustrie zënter den 1980er involvéiert ass. Hien huet erkläert datt dat éischt Mortal Kombat Spill vun engem klengen Team vu véier Individuen erstallt gouf, awer déi lescht Installatioun ëmfaasst Honnerte vu Leit, dorënner Akteuren, Regisseuren, Animateuren an Audioingenieuren. D'Méiglechkeet fir ausgeglach Sets an den Ëmfang vum Spill sinn dramatesch ausgebaut als Resultat vun technologesche Fortschrëtter.

Boon huet humoristesch all d'Verbesserungen an der Franchise un "Schold vun der Technologie" zougeschriwwen. Iwwer d'Jore goufen et 26 Spiller an der Mortal Kombat Serie, dorënner Spin-Offs, déi den inkrementelle Fortschrëtt weisen, deen duerch Fortschrëtter an der Technologie méiglech ass.

Déi kommend Verëffentlechung vum Mortal Kombat 1 generéiert bedeitend Erwaardung, net nëmme wéinst senge technologesche Fortschrëtter, awer och well et als komplette Restart vun der Franchise Universum Timeline déngt. Den Entwéckler Netherrealm huet graduell Informatioun iwwer d'Spill enthüllt, dorënner d'Bedeelegung vun der Schauspillerin Megan Fox als Stëmm vun Nitara. Zousätzlech wäert eng nei Feature mam Numm "Quitalitéit" d'Spiller ongenéieren, déi online mat enger spezieller Animatioun ophalen, déi un déi ikonesch "Fatality" Ofschlossbeweegunge erënnert.

Reflektéieren iwwer d'Vergaangenheet, Boon huet verroden datt hien d'Fäegkeet vermësst fir seng Iddien bal direkt an d'Liewen ze gesinn, wat méiglech war an de fréie Deeg vun der Spillentwécklung. Hautdesdaags, wéinst der Skala an der Komplexitéit vun de modernen Spiller, kann et sechs Méint oder méi daueren fir eng Iddi ze realiséieren. De Boon huet de Prozess verglach fir e massivt Schëff wéi d'Titanic ze steieren a betount déi bedeitend Impakt Entscheedungen déi elo op déi vill Individuen involvéiert sinn an der Schafung vum Spill.

Fir déi, déi vum hannert-de-Kulissen-Prozess vun der Entwécklung vu Mortal Kombat intrigéiert sinn, bitt dem Boon säin Interview wäertvoll Abléck. Déi héich erwaart Verëffentlechung vum Mortal Kombat 1 ass geplangt fir de 14. September, an d'Fans kënne sech freeën d'Evolutioun vun der Franchise op Nintendo Switch, PlayStation 5, PC, an Xbox Series X/S ze erliewen.

