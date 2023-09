De Sandman: Déi komplett éischt Saison kënnt op digital a kierperlech Formater

Déi héich erwaart zweet Saison vun "The Sandman", erstallt vum Neil Gaiman, Allan Heinberg, an David S. Goyer, huet e Schlag getraff wéinst lafende Kontraktverhandlungen. Wärend op Fortschrëtter op dëser Front waarden, kënnen d'Fans vun der Serie geschwënn eng Kopie vun der éischter Saison an entweder digitaler oder physescher Format besëtzen.

Den 18. September ass "The Sandman: The Complete First Season" verfügbar fir digital Streaming op Plattformen wéi Amazon Prime Video, AppleTV, Google Play a Vudu. Fir déi, déi kierperlech Exemplare léiwer maachen, ginn 4K Ultra HD, Blu-ray an DVD Sets den 28. November verëffentlecht.

De Set enthält all 11 Episode vun der éischter Saison, zesumme mat speziellen Features, dorënner e Sneak Peek hannert de Kulissen an eng Exploratioun vun "The World of The Endless".

Wärend de Peter Friedlander, Netflix Chef vun UCAN Scripted TV, net direkt ugeschwat huet ob déi zweet Saison mam Titel "Saison 2" wäert sinn, huet hien op eng Méiglechkeet ugedeit fir d'Show a "Volumen" z'erreechen. De Friedlander huet gesot: "Et ginn Entscheedungen déi net geholl goufen, awer mir betruechte Batch Approche. Alles läit um Dësch wann et ëm 'Sandman' kënnt. Et ass eng innovativ Show." Dëst implizéiert datt d'Struktur vun der Show onkonventionell ka sinn, potenziell Bonus Episoden oder d'Geschichtlinnen zesummen gruppéieren.

Fir d'Opreegung ze addéieren, hei sinn déi proposéiert Retail Präisser fir déi verschidde Versioune vun "The Sandman: The Complete First Season": Digital UHD ($ 24.99), 4K Ultra HD ($ 44.98), Blu-ray ($ 29.98), an DVD ( $24.98).

D'Fans vum "The Sandman" kënne sech freeën fir déi éischt Saison ze besëtzen a gäeren Updates iwwer d'Zukunft vun der Serie virauszesoen.

Quellen:

- Peter Friedlander Interview mat Variety

- Retail Präisser vun Warner Bros Discovery Home Entertainment geliwwert