D'Wichtegkeet fir ze bestëmmen ob en Digital Asset eng Sécherheet ass - SEC v. Ripple an SEC v. Coinbase

An der Welt vun cryptocurrency, et ass eng lafend Debatt iwwer ob bestëmmte digital Verméigen soll Wäertpabeieren considéréiert ginn an domatter ënnerleien Regulatioun vun der US Securities and Exchange Commission (SEC). D'SEC setzt op den "Howey Test", dee vum US Supreme Court am SEC v. Déi rezent Entscheedung am SEC v. Ripple Labs, déi festgehalen huet datt de Verkaf vun XRP digitalen Tokens net ënner SEC Regulatioun ënnerworf gouf, huet Opmierksamkeet gewonnen a gouf vun Coinbase an hirer Verteidegung géint de SEC am SEC v. Coinbase zitéiert.

De SEC behaapt datt verschidde Tokens, déi fir den Handel op Coinbase opgezielt sinn, Wäertpabeieren sinn a musse reglementéiert ginn. Coinbase argumentéiert awer datt en Investitiounskontrakt kontraktuell Rechter op zukünfteg Wäert zouginn muss, a rezent Krypto-Fäll ënnerstëtzen net d'Efforte vum SEC fir "Schema" als Flucht aus gesetzlechen Text ze benotzen. Coinbase setzt op d'Ripple-Entscheedung, behaapt datt et keen Investitiounskontrakt an de blann, Offer-Ask, Spot-Austauschtransaktiounen, déi de Sujet vum Ripple Fall waren.

Iwwerdeems Coinbase zugonschte vun der Ripple Decisioun argumentéiert, ass et derwäert opgeschriwwen dass Riichter Rakoff an SEC v. Terraform Labs en ähnlechen Ënnerscheed refuséiert an refuséiert Mënzen ze differenzéieren baséiert op hir Manéier vun Verkaf. Zousätzlech huet de SEC Pabeieren ofginn fir d'Ripple-Entscheedung ze appelléieren, an de Kongress berécksiichtegt Gesetzgebung déi dës Themen adresséiere kann a potenziell d'Krypto-Industrie beaflossen.

Et ass wichteg fir Firmen an der Kryptoindustrie ze bestëmmen ob hir digital Verméigen als Wäertpabeieren solle klasséiert ginn fir d'Konformitéit mat SEC Reegelen a Reglementer ze garantéieren. Litigatioun géint de SEC a privaten Investisseur Fuerderungen bleift amgaang, mat Firmen déi argumentéieren datt hir digital Verméigen net als Wäertpabeieren behandelt ginn. Wéi d'Reguléierungslandschaft sech weider entwéckelt, ass et entscheedend fir Akteuren iwwer déi lescht Entwécklungen a potenziell gesetzlech Ännerungen informéiert ze bleiwen.

Quell: SEC v. Ripple Labs, et. al., 20 Civ. 10832 (AT), 2023 WL 4507900 (SDNY 13. Juli 2023); SEC v. Coinbase, Inc. an Coinbase Global, Inc., 1:23-cv-04738-KPF (SDNY 6. Juni 2023); SEC v. Terraform Laboe Pte. Ltd., 23-cv-1346 (JSR), 2023 WL 4858299 (SDNY 31. Juli 2023); Securities and Exchange Commission, Kader fir "Investitiounskontrakt" Analyse vun Digital Assets (Abrëll 2019)