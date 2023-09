EA annoncéiert Project Rene: The Next-Gen Sims Game Will Be Free To Download

EA huet nei Detailer iwwer seng nächst Generatioun Sims Spill opgedeckt, Codename Project Rene. An engem Blog Post wärend enger Behind The Sims Presentatioun huet d'Firma ugekënnegt datt d'Spill als gratis Download verfügbar ass. Dës Beweegung follegt den Erfolleg vun The Sims 4 déi lescht Joer gratis ze spillen.

Déi gratis Downloadoptioun fir Project Rene bedeit datt d'Spiller fäeg sinn d'Spill matzemaachen, ze spillen an ze entdecken ouni de Besoin fir en Abonnement, Kärspillkaaf oder Energiemechanik. EA wëlles et fir Spiller einfach ze maachen fir Frënn ze invitéieren oder matzemaachen an nei Features, Geschichten an Erausfuerderungen ze erliewen.

Wéi och ëmmer, EA huet geklärt datt d'Spill nach ëmmer kaafbaren Inhalter a Packen wäert hunn, ähnlech wéi The Sims 4. Awer d'Präisstruktur a wéi dës Artikele verkaaft ginn, kënne vum aktuellen Spill ënnerscheeden. EA huet e Beispill ginn fir Basiswieder als gratis Feature fir jiddereen ze addéieren, während zukünfteg Packs sech op spezifesch Themen wéi Wantersport oder Concoursen fokusséiere kënnen.

D'Verëffentlechung vum Project Rene heescht net d'Enn vun der Ënnerstëtzung fir The Sims 4. EA plangt weider Updates an neien Inhalt fir The Sims 4 Gemeinschaft an absehbarer Zukunft ze bidden.

Obwuel kee spezifesche Startdatum ugekënnegt gouf, huet EA un engem méi transparenten Entwécklungsprozess fir Project Rene geschafft. D'Firma huet virdru verroden datt d'Spill souwuel Solo wéi och Multiplayer Erfarungen ubitt, mat méi Informatioun iwwer de Multiplayer Komponent, dee spéider am Joer opgedeckt gëtt.

Source: [The Verge](Source)