Apple's Annual iPhone Event: Wat ze erwaarden

Dem Apple säin héich erwaarten alljährlechen iPhone Event ass agestallt fir haut unzefänken, déi lescht Fortschrëtter an hirer Flaggschëff Smartphone Lineup enthüllt. Wärend déi, déi net un d'Presentatiounen oder Apparater vun der Firma interesséiert sinn, dësen Nomëtteg wëllen trennen, sinn Tech-Enthusiaster ronderëm d'Welt gespaant op déi nei iPhone Modeller.

Ee vun de Schlëssel Rumeuren Ännerungen an de kommenden iPhone 15 Modeller ass d'Verréckelung vun der berühmten "Notch" op den Dynamic Island Ausschnëtt, deen am iPhone 14 Pro a Pro Max agefouert gouf. Et gëtt spekuléiert datt all Modeller, ausser eng méiglech nei SE Variant, dës nei Design Feature adoptéieren.

En anere potenziellen Upgrade ass de Wiessel op Titanframe fir den iPhone 15 Pro a Pro Max, ersetzt déi aktuell Edelstahlrahmen. Dës Ännerung kéint d'Pro Hardware nach méi staark, méi hell a méi Premium maachen. Zousätzlech kann de Pro Max Modell eng nei Periskopobjektiv hunn, e Prisma benotzt fir Liicht ze klappen an en opteschen Zoom vu 5x bis 6x z'erméiglechen ouni de Volume vum Telefon ze erhéijen.

An enger Beweegung fir d'Regele vun der Europäescher Unioun betreffend vereenegt Ladeporten z'erhalen, kann Apple de Lightning Hafen ausfaassen an den USB-C Standard mam iPhone 15 adoptéieren. Dës laang erwaarde Ännerung géif méi einfache Konnektivitéit an Opluedoptioune fir Benotzer erlaben. Et ginn och Spekulatiounen iwwer d'Aféierung vun USB-C frëndlechen AirPod Fäll a méiglecherweis nei AirPods.

Zousätzlech zu der iPhone-Opstellung ginn och kleng Updates fir d'Apple Watch Series 9 an Apple Watch Ultra erwaart. D'Verréckelung op de S9 Chip wäert den éischte richtege Prozessor Upgrade vum Produkt zënter 2020 markéieren. Ausserdeem gëtt de kommende watchOS 10 Software Update erwaart bedeitend Ännerungen ze bréngen wéi mir d'Apple Watch benotzen.

Insgesamt versprécht Apple säin alljährlechen iPhone Event eng spannend Gamme vun neien Hardware- a Softwareupdates. Bleift ofgeschloss fir méi Informatioun wéi mir den Event ofdecken a Live Updates ubidden.

