Universal Music Group (UMG), de weltgréisste Musekslabel, huet bedeitend Ännerunge vum Royalty System an hirem Deal mam franséische Streamingdéngscht Deezer ugekënnegt. Den neie Modell zielt fir méi royalty Sue Richtung professionnelle Kënschtler ze déviéieren an ewech vu Bots a wäiss Geräischer Soundtracks déi d'Streamplattformen iwwerschwemmt. Dës Beweegung gëtt als eng grouss Ännerung an der Museksindustrie ugesinn, mat UMG déi de Wee féiert an aner grouss Etiketten a Plattformen an eng nei Phas vum Streaming zéien.

Den UMG CEO Lucian Grainge mengt datt déi aktuell Royalty Accorde veroudert sinn an datt all Opnam d'selwecht behandelt gëtt onofhängeg vu senger Qualitéit. Dësen neie Kënschtler-centresche Modell wäert méi fir Lidder a Kënschtler bezuelen, déi Nolauschterer aktiv sichen, an doduerch d'finanziell Ureiz fir AI-generéiert Tracks opléisen fir ze verbreeden.

JPMorgan warnt vun enger potenzieller "dystopescher AI Zukunft", wou Streaming Plattforme mat niddereg-Qualitéit AI-generéierten Inhalt iwwerschwemmt kënne ginn, d'Liddbibliothéik vun 100 Milliounen op iwwer eng Milliard an e puer Joer erweidert. Dem UMG säin neie Bezuelsystem gëtt erwaart dëst entgéintzewierken andeems d'Museker méi finanziell Ënnerstëtzung ubidden an den Incentive fir AI generéiert Tracks reduzéieren.

Den Erfolleg vun dësem neie Modell kéint e wesentlechen Impakt op UMG Akommes hunn, mam JPMorgan seng Aktieprognose erhéicht an eng potenziell Erhéijung vun iwwer 20% schätzt wann eng dystopesch AI Zukunft géif materialiséieren. Deezer plangt dës nei Bezuelbedéngungen am Oktober ëmzesetzen, an UMG verfollegt Dealer mat anere Streaming Plattformen.

D'Kraaftdynamik an der Museksindustrie ass offensichtlech, mat der UMG Dominanz evident. Aner Streaming Servicer vertrauen staark op den UMG Katalog, an erkennen datt ouni Kënschtler wéi Taylor Swift an Drake hir Plattforme géifen zesummeklappen. Mat dësem Virdeel probéiert d'Museksindustrie op rezent Gewënn ze bauen an de luesen Wuesstum vum Streaming Boom entgéintzewierken.

Dëse Beweegung Richtung e Kënschtler-centresche Modell reflektéiert dem UMG seng proaktiv Approche fir existenziell Themen fréi unzegoen. Wéi d'Streaming Landschaft evoluéiert, zielt d'UMG seng Stabilitéit ze garantéieren, Lektioune vun der Piraterei Ära ze huelen an den Daach ze fixéieren wärend d'Sonn nach ëmmer schéngt.

Quellen: Financial Times, Midia