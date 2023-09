The First Descendant Introduces New Hero, Sharen Julicia: A Half-Woman Half-Machine Lethal Assassin

Dem Nexon säin Upëff vum Looter Shooter, The First Descendant, huet vill Hype ënner Gameren generéiert. Powered by Unreal Engine 5, ass dëst Next-Gen Spill fir PC, PS5, an Xbox Series X|S verëffentlecht. Viru kuerzem gouf en neien Held mam Numm Sharen Julicia enthüllt, hir déidlech Fäegkeeten an engem Gameplay Entdeckungs Trailer ze weisen.

Sharen Julicia, eng faszinéierend Hallef-Fra, Hallef-Maschinn Charakter, bréngt en eenzegaartege Spillstil op The First Descendant. Hir Kompetenz läit am Kampf op noer Distanz, wat hir eng ideal Wiel mécht fir Spiller déi aggressiv Taktik léiwer maachen. Sharen benotzt Camouflage souwuel fir stealthy Approchen a séier Réckzuch, wat et erlaabt hir Feinden ondetektéiert no ze kommen.

Ee vun de passive Fäegkeeten vum Sharen, Assassinator, erméiglecht et méi Schued un Feinde ze maachen, déi hir net zielen. Dës Fäegkeet verstäerkt weider hiren fatale Impakt op d'Schluechtfeld. Zousätzlech huet Sharen eng Rei vun aktive Fäegkeeten, déi hir offensiv Potenzial verbesseren. Hire Cutoff Beam entléisst en elektresche Strahlattack, deen net nëmme Schued verursaacht, awer och en Electrocution Effekt op hir Ziler applizéiert.

Eng aner aktiv Fäegkeet, déi si besëtzt, ass Aktiv Camouflage, déi hir Präsenz verstoppt bis si en Attack entléisst. Dës Technik ausléist Ambush Modus eemol d'Tarnung eriwwer ass, de Schued vun hirem nächste Streik vergréissert. Zousätzlech kann Sharen Shock Nuts ofsetzen, Sprengstoff déi hir Géigner iwwerraschen, a Flash Daggers, déi verschidde Projektilen op Feinde bannent hirem Zilbereich entloossen. Dës Dolch maachen explosive Schued an induzéieren en Electrocution Effekt.

The First Descendant versprécht opreegende Gameplay an intensiv Schluechte ze liwweren, an Sharen Julicia füügt eng aner spannend Facett zum Spill. D'Spiller kënnen eng actiongepackt Erfarung mat dësem fatale Hallef-Fra, Hallef-Maschinn Attentäter erwaarden. Bleift ofgeschloss fir exklusiv nei Spillfilmer, well IGN wäert méi Detailer iwwer The First Descendant geschwënn verroden.

Definitiounen:

- Looter Shooter: E Subgenre vu Videospiller, deen Elementer vu Plënneren a Schéiss kombinéiert, wou d'Spiller Waffen, Munitioun an Ausrüstung sammelen wärend se am Kampf engagéieren.

- Unreal Engine 5: E modernste Spillentwécklungsmotor erstallt vun Epic Games.

- Electrocution Effekt: E Spillmechaniker deen zousätzlech Schued oder Statuseffekter op Ziler verursaacht, déi vun engem elektresche Attack getraff ginn.

