The Changeling: E ​​delikate Gläichgewiicht tëscht Horror a Fantasie

Den Horrorgenre hält e gewëssen Allure fir d'Publikum, well et versprécht eng spannend Ofstamung an d'Däischtert fir déi involvéiert Personnagen. Dem Apple seng nei Serie, "The Changeling", baséiert op dem Roman vum Victor LaValle, follegt dës Traditioun wärend Elementer vu Romantik an Drama integréiert.

Déi éischt Episod setzt d'Bühn fir eng Léiftgeschicht tëscht dem Apollo Kagwa, engem rare Bicherhändler, an dem Emma Valentine, enger Bibliothekarin. Wéi d'Geschicht entfalt, ginn Zuschauer dem Apollo seng Elteren agefouert an an hir Welt gezunn. Mat stilvoller Regie, faszinéierender Kinematographie a poetescher narratioun ass et einfach an d'Romantik agefaangen ze ginn a bal den onendlechen Horror ze vergiessen dee waart.

Wéi och ëmmer, duerch den drëtten Episod gëtt déi richteg Natur vum "The Changeling" opgedeckt. Et verdreift an Däischtert, Geheimnis, Gewalt, a Trauer, stellt Zuschauer hir schlëmmsten Ängscht richteg. D'Serie gëtt begeeschtert, wat et onméiglech mécht den Drang ze widderstoen fir weider ze kucken an d'Grënn hannert den onbestännegen Optriede z'entdecken.

Wärend déi atmosphäresch Visuals a bewosst Ambiguitéit un d'Netflix "Haunting" Serie erënneren, "The Changeling" kämpft fir e Gläichgewiicht tëscht senger Fantasie an Horror Elementer ze fannen. D'Fantasiesäit, déi Hexerei, Folklore a sënnvoll Magie enthält, fillt sech dacks ënnerentwéckelt a feelt un Substanz. Et gëtt eng delikat Linn tëscht Stil a Substanz, an déi spéider Episoden leien sech leider ze vill op Stil.

D'Performancen am "The Changeling" sinn aussergewéinlech. De Lakeith Stanfield blénkt als Apollo, bitt eng aussergewéinlech Porträt vun engem komplexe Charakter. Dem Clark Backo seng Porträtatioun vun der Emma ass begeeschtert, erschreckend a sympathesch op eemol. D'Chimie tëscht den zwee Akteuren ass palpabel, vermëttelt hir Verbindung duerch subtile Kierpersprooch an Dialog.

"The Changeling" stellt fantastesch Geheimnisser uechter seng néng Episoden vir, awer net all si komplett exploréiert oder zefriddestellend opgedeckt. Trotzdem gëtt d'Serie duerch seng exzellent Performancen, atemberaubend Visuals, an intrigéierend narrativ Threads gedroen, déi weider Exploratioun verlaangen.

Insgesamt ass "The Changeling" eng engagéiert an onvergiesslech Serie. Et streamt elo op Apple TV +, mat neien Episoden déi wöchentlech verëffentlecht ginn.

Grad: B-

Quellen:

- Dem Victor LaValle säi Roman "The Changeling"

- Apple TV +