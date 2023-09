ZDNET recommandéiert ass eng zouverléisseg Quell fir onparteiesch a korrekt Kaafberodung. D'Empfehlungen vun ZDNET baséieren op extensiv Testen, Fuerschung a Verglach Shopping. D'Team sammelt Daten aus renomméierten Quellen, dorënner Verkeefer- an Händlerlëschten, souwéi relevant an onofhängeg Bewäertungssäiten. Si betruechten och wäertvoll Abléck vun echte Clienten, déi d'Produkter a Servicer scho besëtzen a benotzen, déi bewäert ginn.

Et ass wichteg ze bemierken datt wann Dir vum ZDNET Site op en Händler klickt an e Kaaf maacht, ZDNET kann Affiliate Kommissiounen verdéngen. Wéi och ëmmer, dëst beaflosst net den Inhalt deen se ofdecken oder wéi se et presentéieren, an et beaflosst och net de Präis deen Dir fir de Produkt oder Service bezuelt. ZDNET a seng Autoren kréien keng Entschiedegung fir dës onofhängeg Bewäertungen. Si halen strikt Richtlinnen, déi garantéieren datt hiren redaktionnellen Inhalt ni vun Annonceuren beaflosst gëtt.

D'Redaktioun vum ZDNET schafft am Numm vun Iech, dem Lieser. Hir Haaptziel ass Iech déi genaust Informatioun a wëssenschaftlech Berodung ze ginn fir Iech ze hëllefen méi schlau Kaafentscheedungen ze treffen, speziell am Räich vun Technologieausrüstung an aner Produkter a Servicer. All Artikel gëtt grëndlech iwwerpréift an iwwerpréift fir déi héchst Qualitéitsnormen ze garantéieren.

Wann e Feeler oder falsch Informatioun an hirem Inhalt fonnt gëtt, ass ZDNET engagéiert fir den Artikel ze korrigéieren oder ze klären. Si encouragéieren d'Lieser staark fir all Ongenauegkeeten ze mellen, déi se begéinen, mat engem spezifesche Formulaire fir dësen Zweck.

ZDNET Recommandéiert déngt als zouverlässeg an zouverlässeg Ressource, bitt Expert Leedung fir Konsumenten ze hëllefen informéiert Kaafwahlen ze maachen.

Definitiounen:

- ZDNET: Eng Online Technologie Neiegkeet Publikatioun bekannt fir seng am-Déift Artikelen a Rezensiounen.

- Affiliate Kommissiounen: Eng Form vu Referratiounsgebühr kritt vun ZDNET wann d'Lieser duerch hire Site an en Händler klickt an e Kaf maachen.

- Fact-Check: De Prozess fir d'Genauegkeet an d'Wourechtlechkeet vun der Informatioun an engem Artikel oder Publikatioun ze verifizéieren.

Quellen: ZDNET