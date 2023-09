Apple wiesselt vu Blitz op USB-C: D'Zukunft vum Laden

Apple ass agestallt fir seng iPhone 15 Opstellung muer matzedeelen, mat enger bemierkenswäerter Ännerung ass den Iwwergang vun engem Lightning Hafen an en USB-C Hafen fir ze laden. Wärend e puer kënne streiden datt et ze séier ass, anerer gleewen datt et eng laang erwaarde an néideg Ännerung ass.

De Schalter op USB-C gëtt deelweis gedriwwen duerch d'Noutwendegkeet fir Apple fir Reglementer an den EU Länner ze respektéieren, well vill hunn USB-C als Standard Ladeport ugeholl. Wéi och ëmmer, dës Beweegung ass och konsequent mam Apple säi graduellen Iwwergang op USB-C iwwer seng Produktlinn an de leschte Joeren.

Et huet alles ugefaang am 2015 mat der Verëffentlechung vum 12-Zoll Retina MacBook, deen en eenzegen USB-C Hafen fir kabelt I/O huet. Dës Designwahl gouf weider a spéider Produkter ëmfaassen, sou wéi den nei entworfene MacBook Pro an den iPad Pro, déi allebéid USB-C als Ladehafen ugeholl hunn. Och den Apple TV Fernbedienung gouf iwwerschafft fir USB-C amplaz vu Lightning ze hunn.

Wärend den iPhone USB-C fir den Stroumadapter Enn vum Ladekabel fir e puer Generatiounen benotzt huet, gesäit den iPhone 15 eng komplett Verréckelung op USB-C fir de ganzen Apparat. Dës Ännerung gëtt erwaart méi séier Opluedgeschwindegkeet fir d'Benotzer ze bréngen.

Et sinn net nëmmen d'iPhones déi op USB-C wiesselen; Aner Apple Produkter wéi den AirPods Pro 2 ginn och rumoréiert fir den Iwwergang ze maachen. Wéi och ëmmer, et ginn nach ëmmer vill Produkter an der Apple Lineup déi de Lightning Hafen weider benotzen, sou wéi d'AirPods 2, AirPods 3, AirPods Max, EarPods, a Beats Powerbeats Pro. Zousätzlech vertrauen Opluedaccessoiren wéi de MagSafe Duo a MagSafe Battery Pack nach ëmmer op Lightning.

Et bleift ze gesinn ob Apple Lightning duerch USB-C a sengen anere Peripheriegeräter wéi d'Magic Keyboard, Magic Trackpad a Magic Mouse ersetzt. Trotzdem signaliséiert dës Beweegung op USB-C eng ëmfaassend Verréckelung Richtung Standardiséierung iwwer dem Apple säi Produktökosystem.

Als Conclusioun, Apple seng Entscheedung fir vum Lightning op USB-C ze wiesselen gëtt vu béide reglementaresche Viraussetzungen an der eegener strategescher Verréckelung vun der Firma gedriwwen. Wéi den iPhone 15 an aner Apple Produkter USB-C adoptéieren, féiert et eng Zukunft vu méi séier a méi standardiséierte Ladeerfahrungen fir Apple Clienten un.

Definitiounen:

- Lightning Hafen: E propriétaire Lade- an Datentransfer Hafen entwéckelt vun Apple.

- USB-C Hafen: En universellen Hafen deen Opluedstatiounen an Datenübertragung erlaabt, allgemeng iwwer verschidden Apparater benotzt.

- MagSafe: E magnetesche Lade- an Accessoirebefestigungssystem entwéckelt vun Apple.

- USB-A Hafen: Den traditionellen USB Hafen deen allgemeng benotzt gëtt fir Laden an Datenübertragung.

- MicroUSB: E méi klengen a wäit benotzten USB Hafen fir mobilen Apparater.

