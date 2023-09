Barbie: De Film Merchandise Dir kënnt net widderstoen

Dem Greta Gerwig säi Barbie-Film war e grousse Succès, befaasst Zuschauer vun all Alter mat senger Exploratioun vun der Weiblechkeet an dem Drock vun der Perfektioun. Wann Dir Fan vum Film sidd, wäert Dir frou sinn ze wëssen datt eng Rei vu Barbie-thematesche Wueren ze kafen ass. Vun Soundtracks a Kleedung bis Sammelpoppen a Spillaccessoiren, et gëtt eppes fir jiddereen.

Dir kënnt eng digital Kopie vum Film kafen oder déi kierperlech Disc virbestellen. D'Locatioun vum Film kascht $ 24.99, während de Kaf kascht $ 29.99. Et ass derwäert ze notéieren datt de Film Movies Anywhere berechtegt ass, wat Iech erlaabt et op all deelhuelende Plattform ze kucken.

Wann Dir sicht fir Är Barbie Sammlung ze addéieren, kënnt Dir de Barbie Film op 4K UHD Blu-ray virbestellen. De Verëffentlechungsdatum ass nach net festgeluecht, awer kierperlech Format Filmer ginn normalerweis bannent e puer Woche vun der digitaler Versioun verfügbar.

Fans vum Ryan Gosling sengem Charakter, Ken, kënne sech mat der Verëffentlechung vun der Barbie The Movie Collectible Ken Doll freeën. Dës Popp, mat sengem ikonesche schwaarze Randweste a Faux Pelzmantel, kann Iech fir $ 75 sinn. Et kënnt souguer an enger Sammelbar Barbie Filmverpackung. De Verëffentlechungsdatum fir dësen Artikel ass fir den 31. Januar 2024 festgeluecht.

Dem Barbie säin Album, mat Tracks vum Ryan Gosling, Lizzo a méi, ass op Vinyl verfügbar. Dir kënnt tëscht engem rosa Vinyl oder engem Amazon Exclusive mëlleche kloere Vinyl wielen, déi allebéid am Verkaf sinn.

Fir Spillbegeeschterten sinn et Barbie-thematesche Controller verfügbar. Dir kënnt fir en Deep Pink Xbox Controller oder en Nova Pink PS5 Controller entscheeden fir en Touch vu Barbie Magie op Äre Gaming Setup ze addéieren.

Wann Dir Är Ken-ergy wëllt weisen, kënnt Dir den 'I Am Kenough' Hoodie vum Mattel virbestellen. Gemaach aus gemittlechem Material, leeft dësen Hoodie fir $ 60 a verschéckt op oder virum 10. Oktober Mattel bitt och aner 'I Am Kenough' Kleedungsartikelen, dorënner Hüts an Hoodies.

Fir déi, déi hire Wunnraum wëllen dekoréieren, huet de Mattel eng Rei vu Barbie Film-thematesche Canvas Prints verfügbar. Dës Drécker, geprägt bei $ 40 all, erlaben Iech Är Léift fir Barbie ze weisen.

Mat sou vill Méiglechkeete fir ze wielen, kënnen Barbie Fans sech voll an d'Welt vum Film ënnerdauchen. Egal ob et duerch Sammelstécker, Moud oder Dekor ass, et gëtt kee Mangel u Weeër fir Barbie ze feieren: The Movie.

Quell: IGN - Hannah Hoolihan (Freelance Schrëftsteller)