Schützen Är Online Identitéit: E Guide fir Privatsphär a Sécherheet

Am digitalen Zäitalter vun haut ass et wichteg d'Informatioun bewosst ze sinn déi iwwer Iech oder Äert Kand online zougänglech ass. Eng einfach Sichmotor-Ufro kann perséinlech Detailer opzeweisen an och al Konten déi Dir vläicht vergiess hutt. Fir Är Privatsphär ze schützen, hei sinn e puer Schrëtt déi Dir maache kënnt.

Als éischt, bewäert de Schued. Benotzt Tools wéi "Have I Been Pwned?" fir z'iwwerpréiwen ob Är perséinlech Informatioun an all Dateverletzung ausgesat gouf. Wann et ass, ännert Är Passwierder direkt. Reset Är Login Umeldungsinformatiounen op all Websäit wou Dir dat kompromittéiert Passwuert benotzt hutt. Dëst verhënnert onerlaabten Zougang zu Äre Konten an hëlleft sensibel Informatioun ze schützen, wéi Äre Bankkonto.

Betruecht privat Surfen Modi oder Privatsphär fokusséiert Browser ze benotzen. Wärend privat Surfen Är Geschicht vun engem Apparat läschen kann, verstoppt et Är Onlineaktivitéite vu Websäiten, Internetservicer an Autoritéiten net. Privatsphär fokusséiert Browser wéi DuckDuckGo, Ghostery, Brave Browser oder Tor bidden zousätzlech Schutz andeems Dir Tracking an Datelagerung miniméiert.

Zousätzlech kontrolléiert Är Apps. Vill Apps a Browser Extensiounen sammelen a verkafen Är Donnéeën un Annonceuren oder Drëtt Parteien. Iwwerpréift d'Permissiounen, déi fir all App op Ärem Telefon ausgezeechent ginn, an deaktivéiert all iwwerreechend Zougang. Notéiert den Hannergrond Tracking a Referenzen op Drëtt Parteien, déi Datenbroker kënnen uginn. Ähnlech ewechhuelen all onbenotzt Apps oder Browser-Extensiounen fir d'Beliichtung ze minimiséieren.

Betruecht eng Brenner E-Mailadress fir Online Interaktiounen ze benotzen, wéi z. Eng separat E-Mailadress speziell fir dës Interaktiounen opzestellen hëlleft Spam ze vermeiden a miniméiert de Risiko vu perséinlechen Informatioune verbonne mat Ärem Haapt-E-Mail-Kont.

Andeems Dir dës Schrëtt verfollegt, kënnt Dir Är Online Identitéit besser schützen an Är Privatsphär an enger ëmmer méi digitaler Welt erhalen.

