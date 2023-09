Apple Watch Series 9 an Ultra 2: Wat ass Neit am Joer 2023?

Am Joer 2022 huet Apple Wellen gemaach mat der Verëffentlechung vum robusten Apple Watch Ultra, ee vun de gréisste Starten a Joeren. D'lescht Joer huet och d'Aféierung vun der Serie 8 gesinn, déi d'Hauttemperatur Sensing huet. Wärend d'Serie 9 an Ultra 2 vläicht net sou banebriechend sinn, bréngen se e puer bemierkenswäert Upgrades op den Dësch.

D'Serie 9 behält den Design vu sengem Virgänger, der Serie 8, awer kënnt mat engem méi séiere S9 Chipsatz. Dës verbessert Veraarbechtungskraaft verbessert net nëmmen d'Geschwindegkeet, awer verbessert och d'Batteriedauer. Siri Ufroe kënnen elo um Apparat veraarbecht ginn, eliminéiert de Besoin fir eng Wi-Fi Verbindung oder eng staark Zelldeckung fir Är Auer ze kontrolléieren. Zousätzlech ass eng nei rosa Faarfoptioun agefouert ginn.

Den Ultra 2, Präis bei $ 799, ass déi deierste Auer vun Apple. Et bitt en onheemlech helle Display dee bis zu 3,000 Nits erreecht, wat et méi einfach mécht Sportdaten ze kontrolléieren déi séier änneren, sou wéi Héicht. Souwuel d'Ultra 2 wéi och d'Serie 9 hunn eng nei Feature genannt Double Tap, déi d'Benotzer erlaabt einfach Handlungen auszeféieren wéi en Uruff opzehänken oder en Timer unzefänken andeems de Fanger an Daumen zesummen op der Auer dréckt.

Nohaltegkeet war e Schlësselfokus fir Apple dëst Joer. D'Auer benotzen elo recycléiertem Kobalt an der Batterie a recycléiertem Material am Fall. Apple huet och en neit Material mam Numm FineWoven agefouert, aus 86% recycléiertem Inhalt, fir seng Sportsschleifen. D'Firma huet Efforte gemaach fir Kuelestoffemissiounen ze reduzéieren andeems se an erneierbar Energieverbrauch investéieren.

Kucke vir, Rumeuren suggeréieren datt Apple bedeitend Upgrades am Geschäft fir den Apple Watch X huet, erwaart datt se am Joer 2024 oder 2025 verëffentlecht ginn. Spekuléiert Verbesserungen enthalen e méi dënnen Fall an en neie Bandebefestigungssystem. D'Watch X kann och e MicroLED Display fir eng verbessert Batterieliewen an e méi groussen Ecran hunn.

Wat d'Gesondheetsbezunnen Feature ugeet, huet Apple konsequent nei Funktionalitéite mat all Iteratioun agefouert. Potenziell zukünfteg Ergänzunge kéinte Blutdrock Iwwerwaachung an netinvasiv Bluttzocker Iwwerwaachung enthalen. Dës Feature wiere besonnesch gutt fir Leit mat Diabetis oder Prediabetes.

Dem Apple säin Zil fir Garmin an der Premium Sportuhrkategorie ze rivaliséieren ass evident mat der Aféierung vun neien Hardware a Software Features. Déi kierzlech ugekënnegt WatchOS 10 bréngt verstäerkte Fäegkeeten an d'Serie 9 an Ultra 2, sou wéi d'Fäegkeet Ären Telefon an en automatesche Vëloscomputer während engem Vëlo-Workout ze maachen.

Wärend d'Apple Watch SE, d'Entrée-Optioun, dëst Joer keng Upgrades kritt huet, bréngen d'Serie 9 an Ultra 2 genuch Verbesserunge fir Apple Enthusiaster opgereegt ze halen. Virbestellunge fir dës Auere si scho ugefaang, mat Disponibilitéit ab dem 22. September.

