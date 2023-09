D'Verbesserung vun der Apple Watch fir Runners: Wonsch fir zukünfteg Updates

Déi zukünfteg Hierscht Hardware Entdeckung Event vun Apple, genannt "Wonderlust", generéiert Opreegung bei Tech Enthusiaster wéi se d'Verëffentlechung vun neien Apparater wéi iPhones, iPads an Apple Watches viraussoen. Wärend Rumeuren zirkuléieren iwwer déi méiglech Aféierung vun der Apple Watch 9 an Updates fir den Apple Watch Ultra, ass et onsécher ob et bedeitend Verbesserunge fir d'Apple Watch Lineup dëst Joer wäert sinn. Spekulatioun suggeréiert datt Apple sech op kleng Performance Tweaks konzentréiere kann, wéi se sech op déi héich erwaart 10. Versioun vun der Apple Watch am nächste Joer virbereeden.

Déi viregt Iteratioun vun der Apple Watch, besonnesch den Apple Watch Ultra, huet bemierkenswäert Leeschtungsverbesserungen bruecht, dorënner eng Batterieliewen vu bis zu 36 Stonnen, Dual-Frequenz GPS fir eng verstäerkte Run-Tracking Genauegkeet, an en zousätzleche Säite Knäppchen bekannt als "Aktioun" Knäppchen" fir séier App lancéiert oder Workout Initiatioun. Wéi och ëmmer, et feelen nach ëmmer Features op der Apple Watch déi Garmin oder Coros GPS Watche méi attraktiv fir engagéiert Leefer maachen.

Ee Beräich dat Verbesserung erfuerdert ass d'Batteriedauer vun der Apple Watch. Och wann d'Apple Watch Ultra Fortschrëtter mat bis zu 36 Stonnen normaler Benotzung gewisen huet, fällt se kuerz am Verglach mat der Ausdauer vu Garmin oder Coros GPS Aueren. Zousätzlech ass d'Fäegkeet fir Benotzer-generéiert Strecken ze kreéieren mat Turn-by-Turn Richtungen héich wënschenswäert fir Leefer. Wärend d'Apple Watch eng Maps App integréiert, et erlaabt d'Benotzer net manuell hir eege Strecken ze wielen; amplaz, et gëtt nëmmen Punkt-ze-Punkt Richtungen. Am Verglach hunn aner Auermarken ugefaang dës Feature ze bidden, sou datt et eng noutwendeg Ergänzung zum Apple Watch Ökosystem ass.

En aneren Aspekt dee verbessert ka ginn ass d'Personaliséierung vun den Datebildschirmer op der Apple Watch. Wärend d'Fäegkeet fir Metriken z'änneren existéiert, bleiwen de Layout an d'Gréisst vun den Datelinnen fix. Dës Begrenzung mécht et schwéier fir Leefer mat manner wéi perfekt Siicht déi kleng Zifferen ze liesen. D'Optioun fir de Layout ze personaliséieren an den Text ze vergréisseren géif d'Benotzererfarung staark verbesseren. Zousätzlech ass d'Kompatibilitéit vun der Apple Watch mat Handschuesch, besonnesch déi fir kale Wieder entworf, eng Feature déi vill Leefer wënschen. Och wann d'Apple Watch Ultra en "Action" Knäppchen integréiert, erlaabt limitéiert Funktiounen beim Droen vun Handschuesch, seng Fäegkeeten auszebauen wier appréciéiert.

Wéi Apple sech fir d'Hierscht Hardware Entdeckung opstellt, déngen dës gewënschte Verbesserungen als Wonschlëscht fir Leefer déi d'Apple Watch als Fitness Begleeder schätzen. Iwwerdeems d'Verëffentlechung vun der 10. Ob Apple dës Upgrades an der nächster Zukunft wäert maachen, bleift ze gesinn, awer d'Demande fir e méi runner-frëndlechen Apple Watch Ökosystem ass evident.

Quellen: Keen