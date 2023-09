Tetra Pak Benotzerdefinéiert Dréckerei revolutionéiert Gedrénks Kartong Verpakung

By

Tetra Pak huet viru kuerzem seng lescht Innovatioun enthüllt, Tetra PakR Custom Printing, op PACK EXPO Las Vegas. Dës nei Initiativ bitt Marken eng modernste, kosteneffektiv an personaliséierbar Léisung fir op Pabeierbaséiert Getränkskartonen ze drécken. D'Firma huet och eng Zesummenaarbecht mat Flow Beverage Corp. ugekënnegt, eng Gesondheets- a Wellness-konzentréiert Getränksfirma baséiert zu Toronto, fir personaliséiert Verpackungen fir säin alkalescht Quellwasser ze kreéieren.

Eng vun de spannendsten Entwécklungen, déi um Event gewisen goufen, war d'Installatioun vun engem vollbreet Koenig & Bauer RotaJET 168 Digitaldrucker an der Tetra Pak's Denton, Texas Ariichtung. Dëse modernsten Drécker bitt eng Webgeschwindegkeet vun 135 m/min an enger Webbreet vun 840 bis 1680 mm, bitt méi Flexibilitéit an d'Fäegkeet ze personaliséieren mat dynamesche On-Pack QR Coden a verschiddenen Designen an der selwechter Uerdnung .

D'Virdeeler vum Tetra Pak Custom Printing sinn net limitéiert op ästhetesch Verbesserungen. Dës digital Drécktechnologie erlaabt méi kleng, méi personaliséiert Batchgréissten, wat et ideal mécht fir Liewensmëttel- a Getränkmarken vun alle Gréissten. Zousätzlech kann d'Verpackung mat verbonne Verpackungsapplikatiounen integréiert ginn mat eenzegaartege Coden an Designen.

Flow Beverage Corp., bekannt fir seng Präsenz an Retail Geschäfter uechter Kanada an den USA, plangt déi personaliséiert Verpackung a senger Partnerschaft mat Live Nation Entertainment ze benotzen. Andeems Dir entspriechend Designen op Tetra Pak Kartonen integréiert, zielt Flow op Konsumententrends ze kapitaliséieren an seng Markepräsenz op Live Nation Kanada Plazen ze verbesseren.

De Pedro Goncalves, de Vizepräsident vum Marketing fir Tetra Pak US a Kanada, huet d'Wichtegkeet betount fir séier Marketingefforten an der haiteger séierer Welt z'aktivéieren. Hien huet Stolz ausgedréckt fir mam Flow ze kollaboréieren an hir innovativ Designs un d'Concert Participanten ze bréngen wéi se hir Liiblingsshows dësen Hierscht verloossen.

Laut Nicholas Reichenbach, Grënner a CEO vu Flow, erhéicht Tetra Pak Custom Printing net nëmmen den Design vun hire Kartonen, mee stellt och nei Reklammméiglechkeeten. Hie mengt datt de Medium Bänn schwätzt iwwer hiren Engagement fir Qualitéit, Nohaltegkeet, an onvergiesslech Erfarungen an erwaart méi Partnerschaften déi hir Mark an Nohaltegkeet Wäerter op Pak ausdrécken.

Insgesamt revolutionéiert Tetra Pak Custom Printing Getränkskartonverpackungen andeems d'Marken d'Méiglechkeet ubidden hir Identitéit ze weisen an op eng dynamesch an ëmweltfrëndlech Manéier mat Konsumenten ze verbannen.

