TerraMaster Verëffentlechung TNAS Mobile 3 App fir einfach Stockage Management

TerraMaster, eng professionell Mark spezialiséiert op innovative Späicherprodukter, huet d'TNAS Mobile 3 Applikatioun gestart. Dës mächteg App erlaabt d'Benotzer bequem Fotoen a Videoe vun hiren Handyen ze backen, Zougang zu Dateien op afstand, Multimedia Inhalt ze spillen an TerraMaster NAS Apparater ze verwalten. Egal ob d'Benotzer Zougang zu wichtege Geschäftsdateien ënnerwee erfuerderen oder perséinlech Fotoe mat Famill a Frënn wëllen deelen, TNAS Mobile 3 ass entwéckelt fir hir Bedierfnesser ze treffen.

D'Schlësselfeatures vum TNAS Mobile 3 enthalen en alles-zu-eent an intuitive User-Interface-Design deen d'Benotzer e klore Iwwerbléck iwwer hiren NAS-Systemstatus, de Späicherverbrauch a verbonne Geräter ubitt. D'App erlaabt souwuel automatesch wéi manuell Backup vu Fotoen a Videoen aus dem Handyalbum op den TNAS-Gerät, wat wäertvoll Späicherplatz befreit. Zousätzlech erméiglechen déi automatesch Sortéierungs- an Erhuelungsfunktiounen e prakteschen a séieren Zougang zu Dateien.

TNAS Mobile 3 bitt och nahtlos Medien Streaming direkt vun TerraMaster NAS op mobilen Apparater, fir on-demand Disponibilitéit vu Musek, Video a Fotoen ze garantéieren. D'Benotzer kënne sécher a praktesch Fernzougang zu Dateien, Fotoen, Videoen an Dokumenter genéissen, déi op TerraMaster NAS gespäichert sinn iwwerall op der Welt, ouni komplizéiert Netzwierkkonfiguratiounen oder VPN Astellungen.

Mat TNAS Mobile 3 gëtt d'Organisatioun an d'Gestioun vun Dateien op der TNAS méi einfach gemaach mat Funktiounen wéi Dateie eroplueden, eroflueden an deelen. D'Benotzer kënne mat Kollegen kollaboréieren oder Erënnerungen mat Frënn a Famill deelen ouni op Drëtt Partei Servicer ze vertrauen. D'App prioritéiert och Datesécherheet, mat engem personaliséierte geheime Schlëssel an AES 256 Hardware Verschlësselungsniveau fir sensibel Donnéeën ze schützen.

Zousätzlech verbessert TNAS Mobile 3 d'Sécherheet mat OTP (One-Time Passwuert) Secondaire Verifizéierung, déi duerch TNAS Benotzerverwaltung aktivéiert ka ginn. Dës Fonktioun generéiert eng dynamesch OTP fir sekundär Login Verifizéierung, déi eng extra Schicht vu Schutz géint Passwuert knacken.

TNAS Mobile 3 ass elo verfügbar fir erofzelueden souwuel am Google Play Store an Apple App Store, bitt de Benotzer en effizienten Tool fir hir TerraMaster NAS Systemer ze managen. Fir méi Informatiounen, besicht w.e.g. d'TerraMaster Websäit.

