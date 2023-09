D'Wichtegkeet vun Telefon Fundraising am Digital Alter

Telefon Spendenaktiounen war laang e vital Instrument fir Net-Gewënn Organisatiounen, wat hinnen erlaabt mat potenziellen Unhänger, Donateuren a Fräiwëlleger ze verbannen. Trotz der Entstoe vun neie Kommunikatiounstechnologien, wéi Messagerie a Videokonferenzen, spillt den Telefon weider eng entscheedend Roll am Verkaf, Clientsservice, intern Kommunikatioun, a Spendenaktiounen.

Fundraising ass d'Liewensblutt vun Asbl, wat hinnen erlaabt hir wichteg Aarbecht an der Gesellschaft weiderzeféieren. Den Telefon bitt eng méi perséinlech a mënschlech Approche fir Spendenaktiounen, hëlleft Verbindungen tëscht Individuen an der Ursaach ze bauen. Wéi och ëmmer, déi lafend Liewenskäschtekris an d'Erhéijung vun der Nofro fir Servicer hunn Charity gezwongen innovativ Léisungen ze entdecken.

Mam Opstig vum COVID-19, Telefon Spendenaktiounen erlieft e Boost wéi méi Leit Zäit a Bereetschaft haten an Telefonsgespréicher wärend der Sperrung ze engagéieren. Wärend vill an de pre-pandemesche Aarbechtsastellungen zréckkoum, bleift Telefon Spendenaktiounen integral fir d'Aarbecht vun karitativen an Net-Gewënn. Tatsächlech erwaarden zwee Drëttel vun de Spendenaktiounen hir Notzung vum Telefon fir Supporter Stewardship am nächste Joer ze erhéijen.

Fir un déi digital Zukunft unzepassen, kënnen karitativ op Cloud-baséiert Kommunikatiounsinstrumenter kucken. Dës Softwareléisungen, wéi Voice over Internet Protocol (VoIP) Telefonsystemer, bidden Flexibilitéit a verstäerkte Fonctiounen am Verglach mat traditionelle Bürotelefonen. Cloud-baséiert Tools erlaben Fernaarbecht, Opruffopnam, Direkt Transkriptiounen, detailléiert Analyse, an Integratioun mat anere Systemer, wat et méi einfach mécht fir karitativ wichteg Informatioun ze managen an ze späicheren.

Den impendéierten Ausschalten vun traditionelle Festnetzservicer bis 2025 ënnersträicht weider d'Noutwendegkeet fir karitativ Organisatiounen hir Telefonsystemer ze upgrade. De Schalter beaflosst verschidden Apparater, déi op Kupfer PSTN-Verkabelung lafen. Cloud-baséiert Kommunikatiounsinstrumenter wéi VoIP Telefone bidden eng zouverlässeg Alternativ. Wéi och ëmmer, Charity muss fréi plangen an iwwerginn fir Stéierungen vun hirer Aarbecht ze vermeiden.

Wann Dir en alternativen Telefonsystem wielt, solle karitativ Faktore berücksichtegen wéi Käschten, Upgradevirdeeler, Training, an aktuell an zukünfteg Bedierfnesser treffen. All Uruff gemaach a kritt ass entscheedend fir eng Charity, egal ob et d'Spenden erhéijen oder Ënnerstëtzung ubidden.

Telefon Spendenaktiounen ass hei fir ze bleiwen, awer et ass wichteg fir karitativ digital Transformatioun ëmzegoen. Och wann digital Innovatioun vläicht net eng Haaptprioritéit ass am Verglach mat kommerziellen Geschäfter, ass et essentiell fir karitativ ze berécksiichtegen fir hir impactful Aarbecht fir d'Gesellschaft an Zukunft weiderzeféieren.

Quell: Chartered Institute of Fundraising, National Business Communications

