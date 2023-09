Tecno, eng populär Smartphone Mark, huet viru kuerzem eng speziell Versioun vun hirem Spark 10 Pro Smartphone an Indien lancéiert. Als "Moon Explorer Edition" genannt, ass dësen eenzegaartegen Apparat entwéckelt fir Indien seng erfollegräich Chandrayan-3 Moon Missioun ze feieren. Loosst eis déi spannend Feature vun dësem neie Smartphone méi no kucken.

D'Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition huet e slanken a modernen Design. Sengem Glas Réck, mat engem glat sand-ähnlechen Ofschloss, gëtt et e Premium Look a Gefill. De Réck vum Telefon ass an zwou Sektiounen opgedeelt, mam ieweschten Deel a wäiss an de Rescht a schwaarz. Et gi diagonal Streifen op der schwaarzer Sektioun, déi en Touch vun Eleganz zum Gesamtdesign addéieren. Am Géigesaz zu verschiddenen aneren Telefonen huet dës Editioun keen Kamerabump eraus. Et huet eng quadratesch Form an e Fangerofdrockscanner op der Säit.

Wat d'Spezifikatioune ugeet, huet den Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition e 6.1-Zoll FHD + Display mat enger glatter 90Hz Erfrëschungsrate. Déi zentral ausgeriicht Punch-Loch-Ausschnëtt hält eng 32MP Frontkamera fir beandrockend Selfies opzehuelen. Op der Heck gëtt et e 50MP primäre Sensor, begleet vun enger AI Objektiv, fir qualitativ héichwäerteg Biller opzehuelen. Ënnert der Hood gëtt de Smartphone vum robusten Helio G88 SoC ugedriwwen, déi mächteg Leeschtung ubitt. Et kënnt mat 8 GB RAM an 128 GB intern Erënnerung, bitt vill Späicherkapazitéit. Den Apparat huet och eng grouss 5,000mAh Batterie, déi 18W Schnellladung ënnerstëtzt.

Wann Dir un der Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition interesséiert sidd, kënnt Dir et virbestellen ab dem 7. September 2023. Den offiziellen Verëffentlechungsdatum ass festgeluecht fir de 15. September 2023. Den Telefon gëtt bei Rs.11,999 geprägt, wat et mécht eng attraktiv Optioun fir Smartphone begeeschteren.

Dës speziell Editioun Smartphone vun Tecno ass e super Wee fir Indien erfollegräich Moundmissioun ze gedenken. Mat sengem stilvollen Design an beandrockende Feature versprécht et eng erfreelech Benotzererfarung ze liwweren. Egal ob Dir Fan vun der Weltraumfuerschung sidd oder einfach en neie Smartphone brauch, d'Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition ass definitiv derwäert ze berécksiichtegen.

Quellen:

– [1] Definitiounen: Helio G88 SoC bezitt sech op de System-on-a-Chip deen an der Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition benotzt gëtt. Et ass e mächtege Prozessor entworf fir Smartphones.