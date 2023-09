Tech Joer Kick Off mat Apple Event an Dreamforce Konferenz

Déi zweet Woch vum September markéiert den Ufank vun engem neien Tech Joer, mat groussen Eventer wéi Apple's iPhone Event an Salesforce's Dreamforce Konferenz déi den Toun fir d'Industrie setzen. Dës Eventer signaliséieren och den Start vun der Tech Konferenz Saison, mat Shows opgestallt fir Meta Plattformen, Microsoft, an Oracle.

Een héich erwaart Event ass déi éischt ëffentlech Offer vun Arm Holdings, erwaart den Chip Designer op $ 50 Milliarde bis $ 54.5 Milliarde ze schätzen. Dës IPO, zesumme mat der geplangter ëffentlecher Offer vum Liwwerung Startup Instacart, kéint den dormanten Tech IPO Maart erëmbeliewen. D'Spiller sinn dëst Joer héich, well juristesch Schluechte, makroökonomesch Konditiounen, den Handelskrich mat China, a reglementaresche Erausfuerderunge Suergen opgeworf hunn.

D'Evenementer vun der Woch beliicht souwuel d'Méiglechkeeten an Themen an der Tech Industrie. Dem Arm säin IPO weist d'Kraaft vun Tech an AI, wärend de Google-DoJ Fall Bedenken iwwer d'Kraaft vun e puer Firmen mécht. De Justizdepartement argumentéiert datt Google illegal Ofkommes mat Telefonhersteller an Internetbrowser benotzt huet fir de Sichmotormaart ze monopoliséieren.

Mëttlerweil ass e Senat Panel aberuff fir verantwortlech AI Notzung ze diskutéieren, a bipartisan Gesetzgebung gëtt gemaach fir AI ze reguléieren. Och Tech Risen wéi Apple a Salesforce sinn net immun géint Erausfuerderungen, mat Apple konfrontéiert Einnahmen a Verkafsprobleemer a Salesforce betruecht Dreamforce ze verlageren wéinst Bedenken iwwer Drogenverbrauch an Obdachlosegkeet zu San Francisco.

D'Haaptsuerg, déi iwwer d'Technologie Landschaft dréit, ass AI. Déi zougemaach Natur vun Diskussiounen an d'Potenzial fir reglementaresch Erfaassung vun dominante Spiller an der Industrie stellen Froen iwwer d'Gerechtegkeet vu Reglementer op. Wéi och ëmmer, d'Bedeelegung vum Justizministère mécht d'Eescht un d'Thema.

Insgesamt setzt dës gepackt Tech Woch d'Bühn fir d'Techindustrie am nächste Joer, mat enger Mëschung vu Méiglechkeeten, Erausfuerderungen a reglementaresche Bedenken.

