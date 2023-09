Wall Street Aktien gemëscht wéi Apple Kicks Off Fall Event, Investisseuren waarden op Inflatiounsdaten

By

Am Mëtteghandel um Dënschdeg hunn Wall Street Aktien gemëscht gehandelt wéi Investisseuren op d'Verëffentlechung vu Schlësselinflatiounsdaten gewaart hunn. Den tech-schwéier Nasdaq Composite ass méi wéi 0.7% zréckgezunn wéinst engem Réckgang vun Oracle Aktien, während de S&P 500 ongeféier 0.3% erofgaang ass. Wéi och ëmmer, den Dow Jones Industrial Average paréiert fréier Verloschter an huet ongeféier 0.2% méi héich gehandelt.

Tech Aktien hunn en Dënschdeg an der Mëtt stattfonnt wéi Apple de Start vum iPhone 15 bei sengem alljährlechen Event ugekënnegt huet. D'Erwaardung fir de Blockbuster Arm IPO huet och zu der Opreegung bäigefüügt. Berichter hunn erwähnt datt dem Arm säin Bestellungsbuch fréi zougemaach gëtt, mat der Oplëschtung bis zu 10 Mol iwwerabonnéiert.

Rising Uelegpräisser hunn och zur Suerg iwwer d'Inflatioun bäigedroen. WTI Roh a Brent Futures sinn op néng Méint Héichten geklommen, wat de weltwäiten Uelegmaart Versuergungsmangel vun iwwer 3 Millioune Fässer pro Dag nächste Véierel reflektéiert, laut OPEC Daten.

Investisseuren beobachten de Mëttwoch entscheedend US Inflatiounsdaten no Unzeeche vun enger Verlängerung vun den Ausgaben. Zousätzlech gëtt den Donneschdeg Verëffentlechung vum August Retail Verkafsbericht weider Abléck an d'Widerstandsfäegkeet vun de Stéit.

Déi kommend wirtschaftlech Donnéeën wäerten eng bedeitend Roll spillen fir d'Handlungen vun der Federal Reserve op senger Septemberversammlung ze bestëmmen. Investisseuren bewäerten ob méi Zënserhéijungen um Dësch sinn an ob se an d'Bourse geprägt sinn.

(Quelle: Yahoo Finance)