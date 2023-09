Evie Networks, eng Firma spezialiséiert op ëffentlech EV Ladegeräter, huet eng verlängert Partnerschaft mam Dan Murphy's ugekënnegt fir zousätzlech Opluedstatiounen an hire Buttekplazen z'installéieren. Scho fënnef Opluedstatiounen goufen am Dan Murphy Geschäfter uechter Australien installéiert, mat enger sechster Statioun geplangt fir Broadmeadows, Victoria.

Dës Partnerschaft ass e positiven Schrëtt fir d'Verbesserung vun der Accessibilitéit fir elektresch Gefierer Opluedinfrastruktur. Andeems Dir d'Netz vun Opluedstatiounen op Dan Murphy d'Geschäfter ausbaue, méi EV Besëtzer hunn praktesch Zougang zu Opluedstatiounen während Akafen oder Lafen. Et alignéiert och mat der wuessender Nofro fir nohalteg Transportoptiounen.

Twitter Angeblech Shadowbans D'New York Times, e groussen Annonceur

An enger iwwerraschender Beweegung huet Twitter, elo bekannt als X, d'New York Times verbannt, verhënnert datt d'Benotzer Tweets gesinn, déi mam Inhalt vun der Zeitung verlinken. Dës Aktioun ass besonnesch ironesch well d'New York Times ee vun de grousse Annonceuren vun X ass a Promotiounskampagnen fir säi Sportssite, The Athletic, gemaach huet.

Engagement op Tweets, déi op d'New York Times Websäit verlinkt sinn, ass Enn Juli wesentlech erofgaang a weider am ganzen August erofgaang. Dëse Réckgang gouf beobachtet andeems d'Engagement mat Tweets vun anere groussen Neiegkeetsservicer wéi BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal an Washington Post vergläicht. Wärend der selwechter Period ass d'Engagement mat Poste vun dëse kompetitiven Neiegkeeten entweder eropgaang oder konsequent bliwwen.

Meta (fréier Facebook) Berichter entwéckelt Advanced AI Model fir mat OpenAI ze konkurréiere

Meta baut angeblech en fortgeschrattenen AI Modell dee zielt fir d'Effizienz vum OpenAI säi populäre Sproochemodell, GPT-4, ze passen. Dëst AI Tool generéiert Text an Analyse gezielt fir Geschäfter. D'Zil hannert dësem Bestriewen ass et mat dem Influx vun neien AI Modeller ze konkurréiere déi um Maart kommen. Fir dëst z'erreechen, sicht Meta no fortgeschratt Nvidia Chips ze kréien.

Den AI Modell, dee vu Meta entwéckelt gëtt, gëtt erwaart fir Geschäfter op verschidde Weeër ze hëllefen, inklusiv raffinéiert Text ze generéieren, komplex Analysen auszeféieren an zousätzlech Output ze produzéieren. Andeems Dir dës Servicer ubitt, wëll Meta e kompetitive Virdeel am AI Maart etabléieren.

D'Internet Archiv Appel Ebook Bibliothéik Prozess Verloscht

Den Internet Archive huet seng Absicht ugekënnegt fir e rezente Verloscht an engem Copyright Fall iwwer seng Ebook-Bibliothéik ze appelléieren. No enger Siidlung huet den Archiv schonn Zougang zu e puer vu senge Bicher limitéiert. Den ursprénglechen Urteel huet festgestallt datt d'Scannen vum Archiv vu Bicher net ënner US Fair Use Gesetz falen. Dofir huet d'Websäit den ëffentlechen Zougang zu kommerziell verfügbare Bicher, déi vum Copyright geschützt sinn, beschränken.

D'Entscheedung vum Internetarchiv fir Appel ënnersträicht hiren Engagement fir den Zougang zu Wëssen a Literatur ze erhaalen, wärend och d'Suergen, déi vun den Urheberrechter opgeworf ginn, unzegoen. Dëse Fall beliicht déi lafend Erausfuerderungen an Debatten ronderëm digital Bibliothéiken a faire Gebrauch an der digitaler Zäit.

Potenziell bewunnbar Exoplanéit, K2-18b, identifizéiert vum James Webb Weltraumteleskop

Den James Webb Weltraumteleskop huet de K2-18b identifizéiert, en Exoplanéit deen d'Potenzial fir Bewunnbarkeet an d'Sich no extraterrestrescht Liewen hält. Entdeckt am Joer 2015, gëtt ugeholl datt K2-18b e flëssege Waasser Ozean op senger Uewerfläch huet a kann Methan, Kuelendioxid an Dimethylsulfid enthalen. Dësen Exoplanéit ass wesentlech méi grouss wéi d'Äerd, moosst 8.6 Mol seng Gréisst, a bitt eng eenzegaarteg Méiglechkeet fir wëssenschaftlech Exploratioun an eiser Galaxis.

Wéi mir weider Exoplanéite mat Charakteristiken entdecken, déi op eisem eegene Planéit gleewen, gëtt d'Sich no Liewen iwwer d'Äerd ëmmer méi faszinéierend. K2-18b bitt e faszinante Abléck an d'Méiglechkeet vu bewunnbare Welten iwwer eise Sonnesystem.

Quellen:

- Evie Networks verlängert Partnerschaft mam Dan Murphy's (Quell net geliwwert)

- Twitter Shadowbans D'New York Times (Quell net geliwwert)

- Meta bericht entwéckelt Advanced AI Model (Quell: The Wall Street Journal)

- D'Internet Archiv Appel Ebook Library Prozess Verloscht (Quell: The Verge)

- James Webb Weltraumteleskop identifizéiert potenziell bewunnbar Exoplanéit (Quell: CNET)