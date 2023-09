By

Verëffentlecht op PlayStation 5 dës Woch, Baldur's Gate 3 huet Luef kritt fir säin beandrockende Port vun den Tech Experten bei Digital Foundry. D'Sprawling Dungeons & Dragons-Themen Rollespill vu Larian Studios gëtt gesot datt se op engem Niveau gläichwäerteg mat der PC Versioun op Ultra Astellunge lafen.

Eng bemierkenswäert Feature vun der PS5 Versioun ass d'Fäegkeet fir de Performance Modus op oder aus ze wiesselen. A béide Modi hält d'Spill eng 1440p Resolutioun. Performance Modus zielt fir eng glat 60 Rummen pro Sekonn, déi, laut Digital Foundry, meeschtens erreecht ass. Wéi och ëmmer, d'Stad Baldur's Gate selwer verursaacht e puer Leeschtungsprobleemer, mat engem Frame Taux deen a bestëmmte Beräicher ënner 30fps fällt.

De Qualitéitsmodus, op der anerer Säit, gespaart de Frame-Rate bei 30fps. Digital Foundry bericht datt et dëst Zil konsequent trefft, ausser am Act 3 wou de Frame Taux op d'Mëtt-bis-Niddereg 20er fällt. Wéi och ëmmer, insgesamt bitt d'PS5 Versioun eng relativ stabil Leeschtung.

Wann et ëm Split-Screen Multiplayer kënnt, ginn et e puer merkbare Reduktiounen a punkto Leeschtung. Trotzdem hält d'Spill e stabile 30fps, ausser am Act 3 wou de Frame Taux op déi niddreg 20s fällt.

Zousätzlech, wärend de Baldur's Gate 3 de Moment net Crossplay ënnerstëtzt, huet de Larian bestätegt datt et op hirem Fahrplang ass. De Studio huet aktiv geschafft fir Bugs a Performanceprobleemer zanter der Verëffentlechung vum Spill ze fixéieren, mam Zil fir eventuell Co-op Spill iwwer PC an PS5 Plattformen z'erméiglechen.

Insgesamt gouf Baldur's Gate 3 als "Landmark Moment am Genre" vun IGN gelueft. D'Spill bitt eng räich, taktesch RPG Erfarung mat enger gutt geschriwwener Geschicht, komplexe Personnagen a sënnvoll Choixe fir Spiller ze maachen. PlayStation 5 Besëtzer kënnen Zougang zu engem vollen Walkthrough an aner Ressourcen fir hir Spillerfahrung ze verbesseren.

