iPhone 15 Serie Präisser Leck: Potenziell Präiserhéijung fir Pro Modeller

Den Tech Briefing vun haut bréngt spannend Neiegkeeten aus der Welt vun der Technologie. Lecked Informatioun enthält méiglech Präisser fir d'iPhone 15 Serie, suggeréiert datt d'Pro Modeller e Präiserhéijung erliewen. D'Pro Versioune bidden verschidden nei Upgrades, dorënner e Titanrahmen, e Display mat méi dënnen Bezels, an en Action Button, wat d'Produktiounskäschte wesentlech kéint erhéijen.

Laut engem Bericht vum Tom's Guide gëtt den iPhone 15 Präis erwaart bei $ 799 unzefänken, während den iPhone 15 Plus bei $ 899 ufänken kann. Dës Präisser sinn awer nach ënnerleien ze änneren, an et bleift onsécher ob d'Basismodeller och eng Präiserhéijung gesinn. D'Standard iPhone 15 a Plus Modeller ginn erwaart substantiell Upgrades ze kréien, awer et ass net kloer ob dëst hir Präisser beaflosst.

Op der anerer Säit sinn d'iPhone 15 Pro Modeller méiglecherweis eng Präiserhéijung ze gesinn. Den iPhone 15 Pro gëtt virausgesot ongeféier $ 1099 ze kaschten, während de gréisseren iPhone 15 Pro Max e Präis vun $ 1199 oder souguer $ 1299 kann hunn. Déi bedeitend Erhéijung vum iPhone 15 Pro Max Präis kann un der Zousatz vun enger neier Periskop Zoomlens zougeschriwwe ginn.

An aner Neiegkeeten huet d'Indian Space Research Organisation (ISRO) e Selfie gedeelt vun der Kamera u Bord vun der Aditya-L1 Solarmissioun. D'Raumschëff, um Wee zum Lagrange 1 (L1) Punkt tëscht der Sonn an der Äerd, huet e Bild vu sech selwer mat der Äerd an dem Mound gemaach. Dëst markéiert e monumentale Moment fir ISRO well et och als erfollegräichen Test vun de Raumschëff Kameraen gedéngt huet.

YouTube testt och eng nei Spillfunktioun mam Numm Playables. Dës Fonktioun erlaabt Benotzer Spiller direkt op der YouTube Plattform ze spillen, ob op engem Computer oder engem mobilen Apparat. Wärend de Moment mat enger gewielter Grupp vu Benotzer getest gëtt, ass et net kloer ob Playables an Zukunft fir e méi breede Publikum verfügbar sinn.

Slack Benotzer kënne sech op eng zukünfteg AI Feature freeën, genannt AI Conversation Summary. Dës Fonktioun gëtt de Benotzer e séiere Resumé vun ongelies Messagen a Gruppen a Kanäl, an d'Benotzer kënnen och d'AI Froen am Zesummenhang mat dëse Gespréicher stellen. D'AI Conversation Summary Feature gëtt geschwënn a limitéierter Kapazitéit verfügbar.

Schlussendlech ass d'Verëffentlechung vu Google Android 14 verspéit. Ursprénglech fir dëse Mount gesat, Android 14 gëtt elo erwaart nieft dem Google Pixel 8 a Pixel 8 Pro Geräter de 4. Oktober 2023 ze starten.

Quellen:

– Tom's Guide – iPhone 15 Serie Präis Leckage

– ISRO – Aditya-L1 Selfie

- TechCrunch - YouTube Playables Feature

– Axios – Slack's AI Conversation Summary Feature

- Mishaal Rahman's X Post - Android 14 Verëffentlechungsdatum Verzögerung