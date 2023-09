Taiwan stellt nei Richtlinnen fir Digital Asset Industrie vir

By

Taiwan ass mat der wuessender Lëscht vu Länner ugeschloss, déi Reglementer fir d'digitale Verméigenindustrie implementéieren. D'Taiwan Financial Supervisory Commission (FSC) huet zéng guidéiert Prinzipien entwéckelt fir e Gläichgewiicht tëscht Innovatioun ze fërderen an Investisseuren ze schützen.

Ee vun de Schlësselbestëmmungen an de Richtlinnen ass e Kraaft op Offshore Austausch, déi an Taiwan operéieren ouni FSC Lizenzen ze kréien. Dëst bedeit datt global Austausch wéi Binance, Bitfinex a Kraken, déi operéiert hunn ouni Reglementer a verschiddene Juridictioune respektéieren, elo méi haart Iwwerpréiwung stellen.

Taiwan huet déi negativ Auswierkunge vun onreguléierten Austausch erlieft, well et war ee vun de schlëmmste betraffene Länner vum Zesummebroch vun FTX. Als Resultat hëlt de FSC proaktiv Moossname fir Investisseuren ze schützen an d'Stabilitéit vum digitale Verméigenmaart ze garantéieren.

Nieft der Ofdreiwung vu schlëmmen Austausch, erfuerderen déi nei Richtlinnen vun Taiwan och Virtual Asset Service Providers (VASPs) fir d'Zustimmung vum FSC ze sichen ier d'Annoncen publizéiert ginn. VASPs sinn och verlaangt Client Verméigen vum Betribskapital ze trennen an robust Anti-Geldwäsch (AML) Programmer ëmzesetzen. D'Richtlinne verbidden weider d'Offer vu komplexe derivative Produkter un Retailinvestisseuren, déi schwéier Strofe fir Net-Konformitéit imposéieren.

Token Emissioun ass en anert Gebitt dat vun de Richtlinnen adresséiert gëtt. VASPs wäerten verlaangt sinn hir Wäisspabeieren dem FSC ze verëffentlechen fir ze iwwerpréiwen ier se Tokens ausginn. Dës Moossnam zielt fir Transparenz ze förderen an Investisseuren vu betrügeresche Schemaen ze schützen.

Et ass derwäert ze notéieren datt d'Juridictioun vum FSC net Non-Fungible Tokens (NFTs) ofdeckt, well hir eenzegaarteg Charakteristiken a Kompositioun méi ëmfaassend Reglementer erfuerderen.

Dem Taiwan seng Beweegung fir d'digitale Verméigenindustrie ze reguléieren reflektéiert de wuessenden Trend tëscht de globalen Reguléierer fir mat der rapider Entwécklung vum Krypto-Maart opzehalen. Duerch d'Ëmsetzung vun dëse Richtlinnen, zielt Taiwan fir e méi séchert a méi transparent Ëmfeld fir Investisseuren ze kreéieren, wärend Innovatioun am Digital Asset Secteur ernährt.

