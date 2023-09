Tailor lancéiert Beta Versioun vum ChatGPT Plugin fir Headless ERP Software

Tailor, e féierende Fournisseur vu headless ERP Software, huet viru kuerzem de Beta Start vu sengem leschte Plugin ugekënnegt, dem Tailor ChatGPT Plugin. Benotzt OpenAI's ChatGPT Technologie, dëse Plugin bitt e Gespréichsinterface fir Interaktioun mat Daten an Uwendungen, déi op der Tailor Plattform gehost ginn.

Mam Tailor ChatGPT Plugin kënnen d'Benotzer ouni Ustrengung verschidde Applikatiounen op der Tailor Plattform kontrolléieren andeems se natierlech Sproochbefehle benotzen. Zum Beispill kënnen d'Benotzer einfach Handlungen vum Tailor's Order Management System (OMS) ufroen andeems se einfach soen, "Output d'lescht Woch Bestellungslëscht am Tabellformat" oder "Erstellt eng Bestellung fir [Produktnumm]." Dës konversativ Approche erméiglecht e userfrëndlechen Input an Extraktioun vun Daten aus dem OMS.

Ee vun de Schlësselvirdeeler vum Tailor ChatGPT Plugin ass seng Fäegkeet fir d'Bedierfnes fir d'Benotzer ze eliminéieren fir Écran Operatiounen ze beherrschen, an doduerch d'Léierkurve fir nei an selten System Benotzer ze reduzéieren. Zousätzlech huet et d'Potenzial fir de Besoin fir eng grafesch User-Interface (GUI) a bestëmmte Szenarien ze eliminéieren, wat zu bedeitende Käschtespueren am Systemdesign an Entwécklung resultéiert.

D'Dialog-baséiert Approche vum ChatGPT Plugin erlaabt d'Benotzer d'Datenausgang an all gewënschten Layout ze personaliséieren, d'Benotzerkomfort a Systemflexibilitéit weider ze verbesseren. Dëse Fokus op userfrëndlech a flexibel Léisunge riicht sech mam Tailor Technologies Engagement fir eng AI-driven Geschäftssystemplattform ze kreéieren.

Tailor Technologies gleeft fest datt AI eng entscheedend Roll wäert spillen fir d'Mënsch-System Interface ze verbesseren. Duerch d'Integratioun vun AI Technologie wéi ChatGPT, zielt Tailor d'Gesamt Benotzererfarung ze verbesseren an d'Benotzer z'erméiglechen mat hirer ERP Software op eng méi natierlech an intuitiv Manéier ze interagéieren.

Fir méi iwwer de Tailor ChatGPT Plugin an aner innovativ Produkter ze léieren, déi vun Tailor Technologies ugebuede ginn, besicht w.e.g. hir offiziell Websäit.

-

Definitiounen:

- Headless ERP Software: ERP (Enterprise Resource Planning) Software déi sech op d'Backend Funktionalitéit an d'Datemanagement konzentréiert ouni eng traditionell grafesch User Interface (GUI). Et bitt typesch APIen a Plugins fir mat verschiddene Front-End Uwendungen z'integréieren.

- ChatGPT: dem OpenAI säi Sproochemodell dee spezialiséiert ass fir mënschlech-ähnlech Textreaktiounen op Basis vum Benotzerinput ze generéieren.

Quellen: Tailor Technologies (https://www.tailor.tech/)