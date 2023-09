Nintendo Switch 2 Rumeure fir verbessert Leeschtung a reduzéierter Luedzäit ze weisen

Rumeuren iwwer den héich erwaarten Nintendo Switch 2 weider zirkuléieren, mat neien Detailer iwwer seng Leeschtung a Featuren. Zuverlässeg Quelle hu behaapt datt d'Konsol eng geheim Show op Gamescom am August hat, an elo huet eng drëtt Quell dës Fuerderungen bestätegt an zousätzlech Informatioun bäigefüügt.

Laut Berichter vun Eurogamer a VGC, gëtt de Switch 2 rumoréiert fir "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" mat enger méi héijer Frame Rate an Opléisung ze lafen, wat kléngt villverspriechend fir Fans vum populäre Spill. Den Nate The Hate, e fréier zouverlässeg Nintendo Insider, huet och dës Fuerderungen ënnerstëtzt a méi Detailer opgedeckt, déi hien iwwer d'Konsol héieren huet.

Eng bemierkenswäert Verbesserung ernimmt vum Nate The Hate ass déi bedeitend Reduktioun vun de Laaschtzäiten. Hie seet datt déi nei Hardware fir bal instantane Laaschtzäite fir Spiller erlaabt huet, besonnesch wann Dir aus dem Haaptmenü opstart. Dëst ass eng grouss Verbesserung am Verglach zum Original Switch, deen Luedezäite vu ronn 30 Sekonnen hat.

Wat d'Performance ugeet, behaapt den Nate The Hate datt "Breath of the Wild" mat 60 Frames pro Sekonn bei enger 4K Resolutioun um Switch 2. Hien huet och erwähnt datt d'Konsole fortgeschratt Ray-Tracing Fäegkeeten huet, ähnlech wéi d'PlayStation. 5 an Xbox Series X/S kënnen erreechen. Wéi och ëmmer, hie klärt datt d'Rohkraaft vum Switch 2 erwaart gëtt ënner der vun der Xbox Serie S.

Fir dëst ze kompenséieren, kann de Switch 2 nei Technologie benotzen, genannt DLSS (Deep Learning Super Sampling), déi 4K Resolutioun op méi niddereg ugedriwwen Apparater simuléiere kann. Dëst kéint eng vergläichbar visuell Erfarung mat gebierteg 4K ubidden wärend d'Leeschtungseffizienz behalen.

Wärend et nach ëmmer Onsécherheet ass iwwer d'Réckkompatibilitéit vum Switch 2 an offiziell Verëffentlechungs-/Startdatum, proposéiert den Nate The Hate datt den nächsten Nintendo Direct an ongeféier dräi Deeg erauskënnt, méiglecherweis de 14. September. Et ass wichteg ze notéieren datt Nintendo Directs typesch op stattfannen. Donneschdeg.

Als Conclusioun weisen déi rumoréiert Feature vum Nintendo Switch 2 eng verbessert Leeschtung, reduzéierter Laaschtzäit an déi potenziell Notzung vun der DLSS Technologie. Fans si gespaant op weider Updates vun Nintendo iwwer dës héich erwaart Konsol.

