Apple's M3 Macs verspéit bis 2023, laut Analysten

Laut zouverléissege Apple Analyst Ming-Chi Kuo, wäert déi éischt Welle vun Apple's héich erwaarten M3 Macs net lancéieren bis 2023. Kuo, deen dacks Insiderinformatioune vun den Apple Fabrikatiounsketten kritt, huet keng spezifesch Detailer iwwer d'Verzögerung geliwwert. Dës Verréckelung vum Timing spigelt dem Apple seng Verëffentlechung vu M2-baséiert MacBook Pro a Mac Mini Designen, déi ursprénglech fir Enn 2022 geplangt waren awer schlussendlech am Januar 2023 gestart goufen.

Dem Bloomberg säi Mark Gurman, eng aner prominent Informatiounsquell iwwer Apple seng Produkter, huet och seng Prognosen iwwer eng potenziell Oktober Mac Ukënnegung iwwerschafft. Wärend hie mengt datt Apple e puer Produkter wäert hunn fir nom September ze lancéieren, dorënner e potenziellen iPad Air Erfrëschung, erwaart hien datt dës Verëffentlechungen duerch Pressemitteeler gemaach ginn anstatt viropgeholl Ukënnegungsvideoen.

Et ass derwäert ze notéieren datt dem Kuo seng Ukënnegung eleng op d'MacBook Opstellung bezitt an net aner Apparater am Apple Portfolio. Den iMac steet eraus als een Apparat, dee laang Zäit fir eng Erfrëschung ass, well et bleift deen eenzege Mac Modell ouni Variant vum M2 Chip. Op der anerer Säit, Net-MacBooks wéi de Mac mini, Mac Studio a Mac Pro hu méi rezent Updates mat M2 Chips kritt.

D'M3 Chips ginn erwaart mat engem neien 3 nm Prozess vun Taiwan Semiconductor (TSMC) hiergestallt ze ginn. Dëse Prozess erlaabt Apple d'Performance vum Chip ze verbesseren ouni de Stroumverbrauch ze erhéijen. D'M3-Opstellung gëtt erwaart fir zousätzlech CPU- a GPU-Cores am Verglach mat de M2-Versiounen ze weisen, souwéi architektonesch Verbesserunge vun Apple agefouert.

Déi, déi de Moment Intel Macs benotzen, déi sech schwaach fillen oder inkompatibel mat macOS Sonoma kënne sech op d'M3 Generatioun als e wäertvollen Upgrade freeën. Fréi Adoptateuren vun den éischte M1 Macs Enn 2020 kënnen och d'M3-Opstellung verlockend fannen fir en Upgrade.

Och wann et onsécher bleift ob Apple seng Mac-Opstellung wärend hirem September Event adresséiert, wäerte mir Live Ofdeckung vun den Ukënnegungen den 12. September um 1 Auer Eastern Time ubidden.

Quellen:

– Ming-Chi Kuo

- De Mark Gurman vum Bloomberg