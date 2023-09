De Super Mario 64 Question Mark Block Lego Set ass am Verkaf

De Super Mario 64 Question Mark Block Lego Set ass e massiven Hommage un dat beléifte Videospill. Mat 2,064 Stécker erlaabt dëse Set d'Fans, Ëmfeld a Personnagen aus Super Mario 64 ze kreéieren. An déi bescht Deel? Et ass de Moment am Verkaf bei Amazon an Target fir de niddregsten Präis jee.

Normalerweis Präis bei $ 199.99, de Super Mario 64 Question Mark Block Lego Set ass elo verfügbar fir nëmmen $ 159.99. Dës Remise gëtt de Fans d'Méiglechkeet dëse monolithesche Query Steen zu engem méi bezuelbare Präis ze besëtzen.

Wat dës Lego ënnerscheet ass seng interaktiv Features. De Question Mark Block klappt clever op fir Miniaturkopien vun ikoneschen Elementer aus Super Mario 64 z'entdecken. King Bob-omb, Big Mr. I, a verschidde aner Geheimnisser an Ouschtereeër sinn all an dësem Set abegraff.

Nieft engem Diorama ze sinn, kann de Question Mark Block Lego Set och mam Lego Super Mario System kombinéiert ginn fir zousätzlech Spillbarkeet. A wann Dir d'Lego Super Mario Starter Coursen mat Mario a Luigi gekuckt hutt, ass elo d'Zäit ze kafen. Dës Starter-Sets, normalerweis bei $ 59.99 Präisser, sinn am Moment op $ 47.99 reduzéiert.

Verpasst net d'Geleeënheet fir dësen onheemleche Lego Set ze besëtzen an d'Welt vum Super Mario 64 an enger ganz neier Dimensioun ze entdecken. Kritt Är haut wärend et nach ëmmer zu engem reduzéierte Präis verfügbar ass.

