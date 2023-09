Google CEO Sundar Pichai gesäit weider Zesummenaarbecht mat Nvidia fir déi nächst 10 Joer vir

De Sundar Pichai, CEO vu Google, huet bestätegt datt Google seng laangjäreg Partnerschaft mam Chipmaker Nvidia fir déi absehbar Zukunft bestoe wäert. An engem Interview mam Wired huet de Pichai d'Déift Zesummenaarbecht vun de Firmen iwwer verschidde Projeten ënnerstrach, dorënner Android, iwwer e Jorzéngt. De Pichai huet och dem Nvidia säin aussergewéinleche Streckrekord an der kënschtlecher Intelligenz (AI) Innovatioun gelueft.

De Pichai huet Vertrauen an der weiderer Allianz mat Nvidia ausgedréckt, erkläert datt d'Halbleiterindustrie extensiv Fuerschung an Investitioun erfuerdert. Hie gleeft fest datt, och e Jorzéngt vun elo un, Google an Nvidia enk zesumme schaffen. Déi zwee Firmen hunn kierzlech eng Partnerschaft ugekënnegt fir de Google Cloud Clienten e verstäerkte Zougang zu Nvidia's mächtege H100 GPUs ze bidden. No der Ukënnegung huet d'Nvidia Aktie e Rekordhéich erreecht.

Nvidia huet e wesentleche Wuesstum erlieft wéinst der héijer Nofro fir seng Grafikveraarbechtungsunitéiten (GPUs) vu Cloudfirmen, Regierungsagenturen a Startups déi generativ AI Modeller benotzen. Dës Modeller sinn instrumental a verschiddenen Uwendungen, dorënner OpenAI's ChatGPT Technologie. Wéi Google probéiert un der Spëtzt vun der AI Innovatioun ze bleiwen, huet et e puer AI Léisungen agefouert, sou wéi den Chatbot Bard, iwwer seng Geschäftsunitéiten.

D'Nvidia Aktie huet eng bemierkenswäert Erhéijung vun ongeféier 212% Joer bis haut gesinn, an d'Firma huet eng Verdueblung am Véierel Akommes am Verglach zum Joer virdrun gemellt. Zousätzlech erwaart et datt de Verkaf am aktuelle Véierel ëm 170% Joer iwwer Joer eropgeet.

D'Zesummenaarbecht tëscht Google an Nvidia weist hiren gemeinsamen Engagement fir d'AI Technologie ze förderen. Wéi de Pichai gesot huet, stellt AI eng vun den déifgräifendsten Technologien duer, op déi Google jeemools wäert schaffen.

