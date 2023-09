Den Dow Jones Industrial Average klëmmt wéi Tesla a Qualcomm Soar

By

Den Dow Jones Industrial Average ass ëm 0.3% oder 88 Punkten eropgaang, während den Nasdaq ëm 1.2% eropgaang ass an de S&P 500 ëm 0.7% eropgaang ass. Tesla huet e wesentleche Boost erliewt, mat hirem Aktien iwwer 10% eropgaang nodeems de Morgan Stanley d'Firma op Iwwergewiicht vu Gläichgewiicht upgraden. D'Upgrade baséiert op dem potenziellen Impakt vum Tesla Supercomputer, Dojo, deen Daten aus senge Gefierer veraarbecht kann fir AI Modeller fir selbstfahrend Autoen ze trainéieren. Morgan Stanley Analysten virauszesoen datt Dojo bis zu 500 Milliarden Dollar zum Tesla säi Entreprisewäert kéint addéieren andeems se méi séier Adoptioun vu "Robotaxis" an Netzwierkservicer féieren.

Den Chiphersteller Qualcomm huet och gutt gemaach, an huet eng 4% Erhéijung vu sengem Aktiepräis gesinn. Dëst ass komm nodeems et säin Deal erweidert huet fir Apple mat 5G Modem fir seng iPhones ze liwweren bis 2025. Den Timing vum Deal ass strategesch, well Apple erwaart gëtt den neien iPhone 15 bei engem Upëff vum Start Event z'entdecken. Wedbush schätzt datt e Véierel vun Apple's 1.2 Milliarden installéierter Basis hir iPhones a véier Joer net upgradéiert huet, wat Apple eng Geleeënheet presentéiert d'Präisser fir den iPhone 15 Pro a Max Modeller ze erhéijen.

Disney a Charter Communications hunn e Sträit iwwer Kabelkäschten geléist, wat dem Charter Kabelcliente nach eng Kéier Zougang zu verschidden Disney-Besëtzer Channels erlaabt. Den Accord gëtt och e puer Spectrum Clienten Zougang zu ad-ënnerstëtzten Apps Disney + an ESPN +. Dës positiv Entwécklung huet d'Investisseursentiment an de Medienaktien wéi Fox Corp Class A, Paramount, a Warner Bros Discovery Inc.

An aner Neiegkeeten huet de JM Smucker en Deal gemaach fir Hostess Brands fir $ 34.25 pro Aktie ze kréien, déi lescht op ongeféier $ 5.6 Milliarde schätzen. Och wann dem JM Smucker seng Aktie ëm 6% gefall ass, huet d'Hostess e Sprong vun 19% op e frësche 52-Wochen Héich gesinn. JM Smucker entstanen Victoire géint Konkurrenz vum General Mills am Offerkrich fir Hostess Brands.

Insgesamt huet d'Bourse positiv Beweegunge gesinn gedriwwen duerch Upgrades, bedeitend Deals, Sträitléisung a strategesch Produktlancéierungen.

Definitiounen:

- Dow Jones Industrial Average: e Börseindex deen d'Aktieleistung vun 30 grouss Firmen moosst, déi op Börsen an den USA opgezielt sinn.

- S&P 500: e Börseindex deen d'Performance vu 500 grousse Firmen verfollegt, déi op Börsen an den USA opgezielt sinn.

- Nasdaq: e Börseindex deen ongeféier 3,000 Aktien enthält, déi um Nasdaq Austausch gehandelt ginn, dee bekannt ass fir seng Technologie-konzentréiert Firmen.

- Tesla: eng elektresch Gefier a propper Energiefirma.

- Qualcomm Incorporated: eng multinational Hallefleit- an Telekommunikatiounsausrüstungsfirma.

- Apple: eng Technologiefirma bekannt fir seng Konsumentelektronik, Software a Servicer.

- Disney: e multinationalt Ënnerhalungs- a Medienkonglomerat.

- Charter Communications: eng Telekommunikatiouns- a Massemediefirma.

– JM Smucker: eng Liewensmëttel- a Gedrénksfirma bekannt fir seng verschidde Konsumentmarken.

- Hostess Brands: eng Firma déi Snackkuchen a Bäckereien produzéiert.

- General Mills: eng multinational Liewensmëttelproduktiounsfirma.

Quellen:

- Morgan Stanley Client Notiz

- Wedbush Analyse