D'Aktien opmaachen méi niddereg wéi Apple fällt an Intel iwwerpréift

D'Aktien sinn um Donneschdeg méi niddereg opgaang no engem decouragéierenden Update um Aarbechtsmaart. Apple huet säi rezente Réckgang weidergefouert, während den Chipmaker Intel seng Gewënnstreck verlängert huet. Den Aarbechtsdepartement huet gemellt datt initial Aarbechtslosfuerderungen d'lescht Woch onerwaart erofgaange sinn, an den niddregsten Niveau zënter Februar erreecht hunn. Weider Fuerderungen hunn och e wesentleche Réckgang gesinn. Trotz der positiver Noriicht iwwer Aarbechtsloserfuerderunge gëtt d'Federal Reserve erwaart hir aktuell Zënssätz z'erhalen an e staarken Aarbechtsmaart ze prioritären fir d'Inflatioun ze bekämpfen.

AAPL Aktie ass 2.9% erofgaang nodeems Berichter virgeschloen hunn datt China säi Verbuet op iPhones kéint ausbauen fir staatlech Firmen a Regierungsgestützte Agenturen ze enthalen. C3.ai huet eng 12.2% Ofsenkung vum Aktiewäert erlieft no sengem éischte Véierel Akommesbericht, deen e Verloscht vun 9 Cent pro Aktie opgedeckt huet, awer d'Erwaardunge vum Akommes geschloen huet. Wedbush Securities Analyst Daniel Ives bleift optimistesch iwwer C3.ai säi laangfristeg Potenzial am kënschtlechen Intelligenz Maart.

Den Nasdaq Composite ass 0.9% op 13,748 gefall, säi véiert hannereneen Verloscht, während de S&P 500 ëm 0.3% op 4,451 erofgaang ass. Wéi och ëmmer, den Dow Jones Industrial Average konnt duerch d'Stäerkt vun Intel ëm 0.2% op 34,500 eropgoen. D'Intel Aktie ass ëm 3.2% eropgaang, wat seng längsten alldeegleche Gewënnstreak an e puer Méint markéiert.

Definitiounen:

Den Aarbechtsmaart bezitt sech op d'Offer vun der Aarbecht an der Wirtschaft an d'Demande fir dës Aarbecht vun de Patronen.

Initial Aarbechtsloserfuerderunge sinn d'Zuel vun de Leit, déi fir d'éischt Kéier fir d'Aarbechtslosegkeet ofginn. Méi niddereg Zuelen weisen op e méi gesonden Aarbechtsmaart.

Weider Fuerderungen sinn d'Zuel vun de Leit, déi Chômage Virdeeler kréien a schonn eng initial Fuerderung gemaach hunn.

D'Federal Reserve, oder d'Fed, ass d'Zentralbank vun den USA an ass verantwortlech fir d'Währungspolitik, och d'Zënssätz ze setzen.

De kënschtlechen Intelligenz (AI) Maart bezitt sech op d'Entwécklung an d'Applikatioun vu Computersystemer, déi Aufgaben ausféieren kënnen, déi normalerweis mënschlech Intelligenz erfuerderen.

