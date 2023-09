De Steam Store fir Controller Kompatibilitéitsinformatioun ze weisen

Valve huet ugekënnegt datt den Steam Store an den Desktop App geschwënn Informatioun iwwer Spillkompatibilitéit mat Sony's DualSense an DualShock Controller hunn. D'Aktualiséierung ass agestallt fir am Oktober live ze goen, an et ass zielt fir Spiller ze hëllefen Spiller ze fannen déi populär PC Videospill Controller ënnerstëtzen.

Fir dës Informatioun ze liwweren, huet Valve e Questionnaire zu Steamworks bäigefüügt, seng Spillkreatiounstools fir den Steam Store. Entwéckler kënnen elo spezifizéieren ob hiert Spill voll oder deelweis Ënnerstëtzung fir Xbox, DualShock an DualSense Controller ubitt. D'Filtere weisen och den Benotzungsniveau vun all PlayStation Controller, wat d'Spiller erlaabt ze gesinn wéi eng Gamepads am meeschte benotzt ginn.

D'Entscheedung fir dës Feature ëmzesetzen kënnt als Äntwert op d'Erhéijung vun de Spiller déi PlayStation Controller benotzen. Laut Valve ass de Sony Controllerverbrauch vun 11 Prozent vun de Sessiounen am Joer 2018 op 27 Prozent haut gewuess. Valve huet och verroden datt iwwer 87 Millioune Steam Benotzer op d'mannst ee Spill mat engem Controller gespillt hunn zënter 2017. Ënnert dëser Grupp hunn 69 Prozent Xbox Controller benotzt, während déi verbleiwen Spiller eng Mëschung vu PlayStation Controller, Switch Pro Controller a verschidde benotzt hunn. aner Apparater.

Dësen Update ass just den éischte Schrëtt fir et méi einfach ze maachen fir Spiller Spiller ze fannen déi kompatibel sinn mat hire léifste Controller. Valve weist datt méi Controller-frëndlech Features an der Zukunft am Steam Store bäigefüügt kënne ginn, wat d'Spillerfahrung fir Steam Benotzer weider verbessert.

Quellen: Valve