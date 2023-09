Steam feiert 20. Anniversaire: Vun Kontrovers bis Dominanz an der Spillindustrie

Steam, déi populär digital Verdeelungsplattform fir Videospiller, feiert säin 20. Anniversaire. Gestart am September 12, 2003, huet Steam ufanks e Réckbléck vu PC-Gameren konfrontéiert, déi et als Bedrohung fir Multiplayer Server Browser a kierperlech Discs gesinn. Wéi och ëmmer, dem Valve seng Verëffentlechung vum Half-Life 2, deen Steam erfuerdert huet fir ze spillen, huet sech als e massiven Erfolleg bewisen an huet de Wee fir d'Steam Dominanz an der Industrie geplatzt.

Trotz der éischter Skepsis hunn d'Spillverëffentlecher schliisslech de Wäert vum Steam a seng grouss Benotzerbasis unerkannt. Haut hu grouss Verëffentlecher wéi EA, Ubisoft, Microsoft, Sony, Square Enix, a souguer Blizzard Steam als de facto PC Spillplattform ëmfaassen. Och Epic Games, mat sengem Epic Games Store, huet gekämpft fir mam Steam säi Momentum ze konkurréieren, trotz Millioune vu Dollar a gratis Spiller.

Dem Valve säin ultimativen Zil mat Steam war eng Plattform fir all Spillentwéckler ze bidden fir hir Spiller direkt z'erreechen an hir Publikum opzebauen. Iwwer de Joren ass Steam d'Go-to Plattform fir Indie Spill Entdeckung ginn, bitt eng praktesch Plaz fir Spiller ze kafen an ze spillen mat konstante Verkaf an nei Features.

Wärend der Pandemie ass d'Popularitéit vum Steam eropgaang, mat 10 Millioune Spiller gläichzäiteg am Januar ageloggt. Zousätzlech huet dem Valve seng rezent Ukënnegung vum Steam Deck Gaming Handheld frësch Opreegung op d'Plattform bruecht a seng User-Interface verbessert.

Wéi Steam säin 20. Anniversaire feiert, huet et sech vun engem kontroversen DRM-Tool zu engem beléifte Spillheem fir Millioune PC-Gameren transforméiert. Trotz senge fréien Erausfuerderungen ass Steam e Symbol vun der bléiender digitaler Verdeelungslandschaft an der Spillindustrie ginn.

Source: The Verge vum Sean Hollister.