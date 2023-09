Staaten vertrauen op de Affordable Connectivity Programm fir d'Digital Divide ze iwwerbrécken

Staaten uechter d'USA schaffen un der Zoumaache vun der digitaler Divisioun andeems se digital Equity Pläng implementéieren déi sech op bezuelbare Breetbandzougang fir all Awunner konzentréieren. Ee vun de Schlësselinstrumenter déi d'Staate vertrauen ass de Affordable Connectivity Program (ACP), eng Initiativ vun der Federal Communications Commission (FCC) gegrënnt fir Haushalter mat nidderegem Akommes Breetbandservicer ze leeschten.

Louisiana féiert de Wee an der ACP Aschreiwung, mat iwwer 50 Prozent vun berechtegten Awunner déi um Programm deelhuelen. A sengem Digital Equity Plang zielt ConnectLA d'ACP Aschreiwung op iwwer 635,000 op kuerzfristeg an 980,000 op laangfristeg ze erhéijen. Ähnlech gesäit Montana d'AKP Aschreiwung als eng entscheedend Strategie fir d'Bezuelbarkeetspalt fir seng Awunner unzegoen. Dem Staat säin Entworf Digital Opportunity Plan konzentréiert sech op d'Erhéijung vun der Sensibiliséierung an d'Hëllef vun berechtegte Stéit am ACP Aschreiwungsprozess.

Utah, wéi vill Staaten, huet e groussen Deel vu senger Bevëlkerung mat limitéierten Zougang zu bezuelbare Internetservicer. Den Utah Broadband Center huet erausfonnt datt d'ACP den Aflossräichste Bezuelbarkeet Verméigen ass fir d'Awunner verfügbar. West Virginia a Wyoming erkennen och d'Wichtegkeet vun der ACP fir digital Equity z'erreechen. West Virginia zielt fir 250,000 berechtegt Stéit bis 2028 an den ACP ageschriwwen ze hunn, wärend Wyoming schafft un der Erhéijung vun der Participatioun vum Internet Service Provider am Programm an d'Sensibiliséierung vun de berechtegte Stéit.

D'ACP bitt de Moment bezuelbare Breetbandzougang un iwwer 20 Millioune Stéit am ganze Land. Wéi och ëmmer, FCC Schätzunge suggeréieren datt d'Finanzéierung fir de Programm am nächste Joer auslafe kéint. Als Äntwert hunn d'FCC Presidentin Jessica Rosenworcel a 45 Membere vum Kongress vu béide Parteien d'Leedung opgefuerdert d'AKP Finanzéierung ze verlängeren fir sécherzestellen datt Millioune Amerikaner den Zougang zum Breetband net verléieren.

D'Zukunft vun der ACP bleift onsécher, awer d'Staaten sinn hoffnungsvoll datt Politiker d'Bezuelbarkeet Säit vun der digitaler Divisioun adresséieren an d'Finanzéierung fir de Programm sécheren. Mam Zil fir universellen Breetbandzougang z'erreechen an den digitalen Trenn ze iwwerbrécken, zielen d'Staaten op d'ACP fir Breetband bezuelbar ze maachen fir Awunner mat niddregem Akommes an hinnen Méiglechkeete fir Ausbildung, Gesondheetsversuergung a Beschäftegung ze bidden.

