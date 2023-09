Washington State Department of Commerce Awards $ 14.5 Millioune fir den Internetzougang auszebauen

By

De Washington State Department of Commerce huet $14.5 Milliounen u Stipendien ugekënnegt fir digital Navigatorservicer z'ënnerstëtzen an den Zougang zum High-Speed-Internet auszebauen. Dës Stipendië zielen fir een-op-een technesch Ënnerstëtzung, Apparater an Abonnementer fir ënnerservéiert Gemeinschaften am ganze Staat ze bidden.

De Moment hu bal 240,000 Stéit zu Washington keen Zougang zum Héichgeschwindeg Internet, a 4% vun de Stéit feelen e Rechenapparat. D'Stipendien wäerten dräi Organisatiounen ënnerstëtzen fir Ressourcen un Individuen a Gruppen ze liwweren wéi Aarbechtssicher, Studenten, Engleschsproocheg Studenten, Medicaid Clienten, Leit déi Aarmut erliewen, a Senioren.

Déi digital Navigatorservicer, déi vun dëse Stipendien finanzéiert ginn, enthalen eng Hotline fir Gemeinschaftsmemberen fir Rendez-vousen mat engem digitale Navigator ze plangen, Verdeelung vun Internet-fähig Geräter, an digital Fäegkeet Training. D'Projete ginn a Partnerschaft mat Gemeinschaftsbaséierten Organisatiounen duerchgefouert, dorënner Bibliothéiken, Gesondheetsbetreiber, an Net-Gewënn konzentréiert op multikulturell an Erzéiungsthemen.

D'Stipendien goufen un déi folgend Organisatiounen ausgezeechent:

Equity an Educatioun Koalitioun - $ 10,223,042 Gemeinschaft Gesondheetsnetz vu Washington - $ 3,846,000 Nisqually indesche Stamm - $ 430,958

D'Equity in Education Coalition wäert Partner mat Gemeinschaftsorganisatiounen fir digital Alphabetiséierungsfäegkeeten Training an e méisproochege Call-in Center ubidden. Si wäerten och Internetfäeg Geräter, Smartphones an aner Ausrüstung verdeelen. D'Community Health Network vu Washington liwwert digital Navigatioun Ënnerstëtzung duerch hiren Netz vun nonprofit Gemeinschaftsgesondheetszentren, déi Betreiung u méi wéi 1 Millioun Patiente statewide liwweren. Den Nisqually Indian Tribe Consortium wäert mat verschiddenen Organisatiounen kollaboréieren fir digital Navigatiounsservicer ze bidden, digital Fäegkeetsklassen, a reduzéiert oder gratis Internetservicer.

De Department of Commerce krut 26 Uwendungen fir d'Stipendien, déi bedeitend Nofro fir Internetzougang an digital Fäegkeeten Training am Staat beliicht. Déi gewielte Organisatiounen funktionnéieren als Kraaftmultiplikatoren, déngen als Hubs fir digital Navigatiounsservicer duerch Partnerschafte mat anere Gemeinschaftsentitéiten ze liwweren.

Dëst ass dat drëtt Joer vum Digital Navigator Programm Stipendien, mat iwwer 213,000 Awunner vu Washington déi scho vun dëse Servicer profitéieren. De Programm zielt fir den digitalen Trenn ze iwwerbrécken an ze garantéieren datt all Awunner d'selwecht Chancen hunn an enger digitaler Gesellschaft ze fléien.

